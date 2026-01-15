Bruker oppdager den latterlige grunnen til at Monster Hunter Wilds kjører bedre på PC jo mer DLC du har lastet ned

HQ

Før det kommer på Nintendo Switch 2, vil de fleste fans være enige om at Capcom trenger å finjustere ytelsen til Monster Hunter: Wilds, det viktigste spillet i fjor, i sin PC-versjon. Tittelen har hatt et godt salg på PC til tross for konstant kritikk om den tekniske tilstanden, men nå hevder en kunnskapsrik bruker at et av de viktigste "optimaliseringsproblemene" kan stamme fra en ganske amatørmessig forglemmelse av utviklingsteamet.

Ifølge Tylmarande på Reddit utfører spillet hele tiden en "aggressiv sjekk" for å verifisere tilleggsinnholdet (DLC) som er tilgjengelig for brukeren, i en slik grad at det påvirker ytelsen til tittelen, og for å gjøre saken verre, fungerer det mye bedre jo mer DLC er installert (færre kontroller å utføre). Selv om dette ironisk nok ser ut til å være den beste metoden for aksjonærene når det gjelder salg, er det klart at dette ikke er hva Capcom hadde til hensikt, og de har allerede blitt kontaktet og informert om disse overraskende funnene.

Bare i tilfelle den samme brukeren, etter å ha testet ved å bytte konto, har opprettet en mod for Monster Hunter: Wilds som får den til å tro at du har all DLC, noe som ugjendrivelig beviser teorien deres ved å forbedre ytelsen. Tylmarande, som Capcom kanskje burde vurdere å ansette på QA-lønningslisten sin, hadde faktisk allerede hjulpet det japanske selskapet med å løse et ytelsesproblem med Dragon's Dogma 2.

Opplever du ytelsesproblemer med Monster Hunter: Wilds på PC og tror dette kan være årsaken?