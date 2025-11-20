Bruker Putin kunstig intelligens? Kreml svarer på spørsmålet

HQ

Hvis du noen gang har lurt på om Putin har en AI-sidekick som hvisker ham i øret mens han styrer Russland, trenger du ikke lure mer, i hvert fall ikke ifølge Kreml. Tjenestemenn bekreftet denne uken at Putin selv faktisk ikke fikler med AI-verktøy. Han overlater faktisk de tunge AI-løftene til de ansatte som jobber for ham.

Under sin årlige Q&A-økt med innbyggerne (via Reuters), avslørte Kremls talsmann Dmitry Peskov at AI hjalp til med å sortere gjennom flommen av spørsmål. Så selv om Putin ikke personlig chatter med chatbots eller ber en algoritme om å skrive utkast til talene sine, gjør teamet hans det definitivt, og det sparer ham sannsynligvis massevis av tid.

I mellomtiden holder Putin fortsatt et øye med AI-fronten. I går etterlyste han en nasjonal arbeidsgruppe for å utvikle hjemmedyrkede generative AI-modeller, og fremstilte det som et viktig grep for å beskytte "russisk suverenitet". "For Russland er dette et spørsmål om nasjonal, teknologisk og verdibasert suverenitet", sa han på AI Journey, Russlands flaggskip innen AI.

Og for at han ikke skulle gå glipp av festen, opptrådte til og med en dansende AI-robot for ham på en teknologiutstilling. Så der har du det: Putin logger seg ikke personlig inn i AI, men maskinene gjør fortsatt noen av de tunge løftene (og til og med litt dans) bak kulissene. Men for å se dansen må du sjekke ut følgende lenke. Go!