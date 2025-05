Bruno Fernandes om sin fremtid i Manchester United: "Hvis klubben mener det er på tide å skilles, så er det som det er"

HQ

I fjor sommer, etter å ha vunnet en FA Cup, tok Manchester United avgjørelsen om å knytte til seg klubbens kaptein Bruno Fernandes, og ga den portugisiske midtbanespilleren en kontrakt som løper til slutten av 2026/27-sesongen. Det så ut til at Fernandes og Red Devils ville forbli et par i minst to år til, men nå er det sådd tvil om dette.

På en pressekonferanse etter den katastrofale finalen på Europa League onsdag kveld, uttalte Fernandes at selv om han fortsatt er forpliktet til Manchester United, forstår han at det kan være nødvendig å ta en avgjørelse for at klubben skal kunne generere inntekter og bygge seg opp igjen.

Ifølge Sky Sports: "Jeg har alltid sagt at jeg vil være her til klubben sier til meg at det er på tide å gå. Jeg er ivrig etter å gjøre mer, for å kunne bringe klubben til store dager. Den dagen klubben tenker at jeg er for mye eller at det er på tide å skilles, fotball er slik, du vet det aldri. Men jeg har alltid sagt det, og jeg holder mitt ord på samme måte. Hvis klubben mener det er på tide å skilles fordi de ønsker å tjene penger eller hva som helst, så er det slik det er, og fotball er noen ganger slik."

Alt dette kommer samtidig som Alejandro Garnacho, den argentinske kantspilleren som bare fikk rundt 20 minutter i finalen på Europa League, har tatt til sosiale medier for å lufte frustrasjon over at han ikke fikk spille fra start, før han gikk inn på en pressekonferanse og uttalte: "Jeg skal prøve å nyte sommeren og se hva som skjer videre."