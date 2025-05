Brushes with Death blir den første utvidelsen for Kingdom Come: Deliverance II Warhorse har nettopp avslørt den første utvidelsen til middelalderblockbusteren, som heter Brushes with Death og vil bli utgitt 15. mai.

HQ Brushes with Death vil være den første utvidelsen for Kingdom Come: Deliverance II, Warhorse Studios kunngjør på sosiale medier der de også avslører lanseringsdatoen, som vil være 15. mai. Utvidelsen vil introdusere flere nye spillmekanikker, inkludert å lære å designe og male dine egne skjold. Historien vil fokusere på en gåtefull kunstner med en mørk fortid, og vil være den første av tre planlagte, med Legacy of the Forge og Mysteria Ecclesiae som kommer senere i år. Warhorse Studios har også kunngjort at en gratis oppdatering vil bli utgitt samtidig med Brushes with Death, som inkluderer nye minispill som bueskyting og hesteveddeløp, samt flere mindre justeringer som tar sikte på å forbedre og stramme opp spillopplevelsen. Gleder du deg til Brushes With Death?