Brussel bøtelegger Elon Musks X: 120 millioner euro for brudd på digitale regler

HQ

Elon Musks sosiale medieplattform, X, har fått en bot på 120 millioner euro (140 millioner dollar) av Europakommisjonen for brudd på EUs nye digitale lover, noe som markerer den første tvangsfullbyrdelsen i henhold til EUs lov om digitale tjenester (DSA).

Bruddene, som har vært under etterforskning i to år

Bruddene, under etterforskning i to år, inkluderte et "villedende" bekreftelsessystem med blått kryss som gjorde det mulig for abonnenter å kjøpe verifisert status, mangel på åpenhet i annonsering og manglende tilgang til offentlige data for forskere. Boten fordeler seg på 45 millioner euro for blåtann-systemet, 35 millioner euro for brudd på annonseringsreglene og 40 millioner euro for brudd på datatilgang.

Henna Virkkunen, visepresident i Europakommisjonen med ansvar for teknologiregulering, sier "Å lure brukere med blå haker, skjule informasjon på annonser og stenge ute forskere hører ikke hjemme på nettet i EU" (via Reuters og The Guardian).

Avgjørelsen kan belaste forholdet mellom EU og USA på teknologiområdet

Kjennelsen kan belaste forholdet mellom EU og USA på teknologisiden og potensielt tiltrekke seg oppmerksomhet fra Donald Trumps administrasjon. Musk har 90 dager på seg til å legge frem en handlingsplan og kan anke avgjørelsen, slik andre teknologigiganter, deriblant Apple, har gjort.

Tre andre pågående etterforskninger av X fokuserer på innholdsmoderering og algoritmer, inkludert potensielle brudd på lover mot oppfordring til vold eller terrorisme. I mellomtiden har EU fått TikTok til å forplikte seg til å oppfylle kravene til reklametransparens.