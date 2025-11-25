Brussel lufthavn kansellerer 110 innkommende flyvninger på grunn av streik

HQ

Brussel lufthavn kunngjorde tirsdag at 110 av de 203 innkommende flyvningene som var planlagt for onsdag, er kansellert, i tillegg til de avgangene som allerede er innstilt på grunn av en nasjonal streik.

Streiken, som omfatter en del av flyplassens sikkerhets- og bakketjenestepersonell, holdes i protest mot den belgiske regjeringens sparetiltak.

Flyselskapene vil avgjøre hvordan de skal omdirigere passasjerene som er berørt av kanselleringene, mens de resterende 93 innkommende flyvningene forventes å gå som planlagt.

Avbruddet kommer midt i en tid med pågående spenninger på grunn av regjeringens sparepolitikk, som påvirker flere og flere reisende over hele landet.