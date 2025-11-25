Verdensnyheter
Brussel lufthavn kansellerer 110 innkommende flyvninger på grunn av streik
Brussel lufthavn kunngjorde tirsdag at 110 av de 203 innkommende flyvningene som var planlagt onsdag, er kansellert.
Brussel lufthavn kunngjorde tirsdag at 110 av de 203 innkommende flyvningene som var planlagt for onsdag, er kansellert, i tillegg til de avgangene som allerede er innstilt på grunn av en nasjonal streik.
Streiken, som omfatter en del av flyplassens sikkerhets- og bakketjenestepersonell, holdes i protest mot den belgiske regjeringens sparetiltak.
Flyselskapene vil avgjøre hvordan de skal omdirigere passasjerene som er berørt av kanselleringene, mens de resterende 93 innkommende flyvningene forventes å gå som planlagt.
Avbruddet kommer midt i en tid med pågående spenninger på grunn av regjeringens sparepolitikk, som påvirker flere og flere reisende over hele landet.