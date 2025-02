Ursula von der Leyen foreslår unntaksklausul for EUs forsvarsinvesteringer

HQ

Europakommisjonen planlegger et forslag om å unnta forsvarsutgifter fra EUs strenge budsjettregler, med sikte på å styrke militære investeringer over hele kontinentet etter hvert som spenningen med Russland og bekymringene over USAs engasjement i NATO øker.

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen understreket at på samme måte som det ble lempet på lånerammene under covid-19-pandemien, er det behov for en lignende tilnærming som svar på dagens geopolitiske trusler.

Tiltaket kommer samtidig som USAs president Donald Trump har oppfordret de europeiske landene til å ta større ansvar for sin egen sikkerhet i stedet for å være avhengige av Washingtons støtte.

I henhold til de eksisterende reglene er EUs regjeringer underlagt strenge restriksjoner på årlige utgifter for å begrense gjelden og beskytte euroens stabilitet, men hvis det nye forslaget blir vedtatt, vil medlemslandene kunne øke militærbudsjettene betydelig innenfor et kontrollert rammeverk. Foreløpig gjenstår det å se hvordan europeiske ledere vil reagere på dette forslaget.