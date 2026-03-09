Brutal kamp på banen i Brasil ender med 23 utviste spillere og stygge skader

HQ

Cruzeiro vant 1-0 over Atlético Mineiro i finalen i Campeonato Mineiro, en to måneder lang liga i den brasilianske delstaten Minas Gerais, som nesten hver gang har blitt vunnet av en av de to (Cruzeiro avsluttet en seks år lang seiersrekke for Atlético, som også er et av de brasilianske topplagene som vant Série A i 2021).

Kampen endte imidlertid i et enormt slagsmål mellom spillerne, som endte med 23 røde kort. Det skjedde da kampen var i ferd med å avsluttes, så dommeren annonserte ganske enkelt at kampen var over i det 96. minutt etter at de fleste spillerne var utvist...

Her er hele sekvensen, inkludert Mineiros keeper Eversons brutale takling og kne mot Cruzeiro-spilleren som utløste kampen. Everson fikk et brutalt slag sekunder senere...

Kampen, med slag og spark, startet da Everson taklet og plantet kneet sitt over Cruzeiros midtbanespiller Christian. "Etter å ha blitt felt, slo han ned motstanderen, angrep ham og slo motstanderen, nummer 88, brutalt i ansiktet med kneet", skrev dommeren i sin rapport, som rapportert av GOAL.

Lagkameratene løp for å forsvare ham og dyttet Everson, som slo hodet i målstolpen og ble hardt skadet og blødende.

Kaoset var så stort at til og med Guinness World Records gikk inn for å presisere at dette ikke var rekorden for flest røde kort i en fotballkamp: Rekorden innehas av en argentinsk Primera D-kamp i 2011... med 36 utviste spillere. Det var tilsynelatende en skammelig rekord i brasiliansk fotball.