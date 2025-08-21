Brutalt slagsmål i søramerikansk cupkamp fører til at Argentina og Chile krangler om ansvar

HQ

En åttendedelsfinale i CONMEBOLs søramerikanske cup, den nest høyeste turneringen mellom klubber i Sør-Amerika etter Libertadores Cup, ble avbrutt på grunn av vold som førte til et sammenstøt mellom tilskuere: 10 personer ble alvorlig skadet, en av dem i alvorlig tilstand etter å ha falt fra tribunen og ned på bakken.

Kampen fant sted på Estadio Libertadores de América i Avellaneda, Argentina, mellom Universidad de Chile og Independiente, og sto 1-1 da dommeren avbrøt kampen i det tredje minuttet av andre omgang, og den ble ikke gjenopptatt. Tidligere hadde chilenske fans fra borteseksjonen begynt å kaste gjenstander på de lokale fansen, til og med betongbiter fra stadion. De argentinske supporterne svarte med å hoppe inn i bortesonen og starte et slagsmål mellom supporterne som førte til skader og minst 90 personer ble arrestert, ifølge EFE. Folk ble sett slåss, avkledd, med blod i ansiktet og på kroppen, mens de forsøkte å løpe fra tribunen.

Bildene som deles på sosiale medier er brutale, og Chiles president Gabriel Boric Font sa at "ingenting rettferdiggjør en lynsjing. Ingenting", og at deres prioritet som regjering var "å kjenne tilstanden til våre landsmenn som har blitt angrepet, sikre at de får øyeblikkelig medisinsk hjelp, og garantere at de som er arrestert får sine rettigheter respektert".

Independiente President Nestor Grindetti i den argentinske klubben sa at hendelsene skyldtes "forkastelig oppførsel fra U -supporterne. De ødela toalettene våre, tok gjenstander og kastet dem på tribunen. Vold jeg aldri hadde sett før", og sa at "Det er tydelig at problemet startet og fortsatte med bare én supportergruppe. Oppførselen til fansen vår har alltid vært eksemplarisk."

Samtidig sa Michael Clark, president for Universidad, den chilenske klubben, at Grindettis ord "gjorde ham trist", ettersom dette ikke var tiden for å lete etter de ansvarlige.