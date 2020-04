Brutes er tilbake i Halo Infinite

Om du har rørt en håndkontroller de siste tjue årene, er sjansen god for at du kjenner til Elites og Grunts fra Halo-universet, de overlegent mest ikoniske fiendene spillserien har hatt å by på. Men i Halo-spillene har vi også møtt på Brutes, som debuterte i Halo 2, og var hovedfiende i Halo Wars 2. Disse er enorme, knallsterke, hatfulle, og kan være ganske utfordrende. Og nå ser det ut til at de er tilbake i Halo Infinite etter å ha stått over Halo 4 samt Halo 5: Guardians.

Dette ble avslørt i en Tweet om noen figurer fra spillet, som kort etter ble tatt bort. Heldigvis har Resetera-brukere lagret bildene, så du kan se dem lengre ned. Tydeligvis har Brutes et nytt slags våpen, samt at vi også kan se fram mot Spartn Gungnir.

Figurene er ikke offisielt bekreftet, men de ser veldig troverdige ut, og dermed virker det ganske sikkert at Brutes er tilbake. Microsoft vil vise frem Xbox Series X-spillene om ikke lenge, hvor Halo Infinite inngår. Vi regner altså med en Brutes-bekreftelse ganske snart.

Hvilken fiende i Halo-serien er din personlige favoritt?