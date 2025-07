Bryan Coquard er ikke skyld i Jasper Philipsens velt, og Cofidis vil prøve å anke det gule kortet

HQ

Den belgiske syklisten Jasper Philipsen falt alvorlig under 3. etappe av Tour de France og måtte bryte rittet. Han befinner seg allerede i Belgia, etter å ha gjennomgått en operasjon i akromioklavikulærleddet. Nå har Bryan Coquard fra Cofidis, som skal ha forårsaket fallet, fått all skylden.

Coquard har allerede betalt for sine handlinger: Han ble bøtelagt med 500 sveitsiske franc, rundt 535 euro, ble fratatt 13 poeng i sammendraget og fikk et gult kort, et nytt system som ble innført av UCI i 2025 for å håndtere farlig eller usportslig oppførsel i feltet, som uregelmessig spurting, obstruksjon eller dytting. Hvis han får et nytt gult kort under Tour de France, vil han bli diskvalifisert og utestengt i syv dager.

Men er det rettferdig? Videoopptak av hendelsen ser ut til å bekrefte at selv om det var Coquard som traff Philipsen og falt, reagerte han bare på en kjede av handlinger initiert av andre ryttere, Jonathan Milan og Simone Consonni fra Lidl Trek. Og ingen av dem gjorde noe bevisst eller hensynsløst for å forårsake krasjet når de ble undersøkt individuelt, påpeker StickyBottle.com.

Nesten gråtkvalt sa Coquard at "Du kan forestille deg at det å få den grønne trøyen til å gi opp gir meg absolutt ingen glede" og at "Selv om det absolutt ikke var med vilje, ba jeg om unnskyldning til Philipsen og Alpecin-Deceuninck. Jeg er ikke en slem fyr, og dette er alt annet enn hyggelig". Han mottok imidlertid mange fornærmelser og krenkelser på nettet, noe som fikk teamet hans til å gripe inn :

"Bryan Coquard ønsker å understreke hvor dypt berørt han ble av Jasper Philipsens krasj og utmelding. Det var en uheldig racinghendelse, men det er på ingen måte hans ansvar at banen ble endret. Teamet forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt mot alle som krenker deres integritet".

Philip Roodhooft, medeier i Alpecin-Deceuninck, laget til Philipsen, sa at Jasper "var et offer for noe han absolutt ikke var involvert i", men "de to andre, de kolliderer eller krasjer, men dette handler ikke om å klandre. Det var bare en dum krasj, noe som kan skje".

Nå jobber Cofidis for å få det gule kortet til Coquard opphevet, da de mener det ikke var berettiget. "Bryan holder sin linje. Han var også selv offer for en løpshendelse", og de mener at "fordi det involverte den grønne trøyen, følte juryen tydeligvis at de måtte reagere", noe som gjenåpner kontroversen rundt gule kort i sykkelsporten.

"Hva er gult og hva er ikke gult?" spurte Philipsen selv i fjor, da en velt i Baloise Belgium Tour førte til at Davide Bomboi ble straffet. "Han hadde ikke gjort noe galt. Gult var urettferdig og unødvendig" (via The Guardian).