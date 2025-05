Bryan Cranston sliter i showbusiness i Everything's Going to Be Great

Til tross for at han snart er 70 år gammel, er Bryan Cranston fortsatt en svært, svært travel mann. Han har nettopp spilt den eksentriske studiosjefen Griffin Mill i The Studio, og snart gjenforenes han med Wes Anderson i The Phoenician Scheme, er med i Malcom in the Middle, spiller hovedrollen i Beowolf spinoff-filmen Grendel, og mye mer. Et av de kommende prosjektene er faktisk et dramaprosjekt der Cranston spiller sammen med Allison Janney som overhodene i en familie av showbusinessfolk som sliter, en film som vil ha premiere allerede i juni i år.

Filmen kommer fra Lionsgate og heter Everything's Going to Be Great, og handler om Buddy og Macy Smart (Cranston og Janney) som prøver å komme seg gjennom en økonomisk turbulent tilværelse samtidig som de oppdrar sønnene Lester og Derrick. Dette blir enda mer utfordrende når Buddy bestemmer seg for å jakte på en stor sjanse som kan forandre livet deres for alltid, mens Macy må holde familien Smart oppe mens Buddy har oppmerksomheten sin et annet sted.

Everything's Going to Be Great kommer på kino så snart som 20. juni, og nå som det nærmer seg med stormskritt, kan du se filmens trailer nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"There's no business like show business - for Buddy og Macy Smart (Bryan Cranston og Allison Janney) betyr det et uforutsigbart liv i et regionalt teater, samtidig som de prøver å oppdra sine radikalt forskjellige sønner, Lester og Derrick. Buddy forfølger sine ustoppelige drømmer, mens Macy må ta seg sammen og holde familien flytende. Mens familien strever med identitet og tilhørighet, deler de en humoristisk og dyptfølt reise i selvoppdagelse, og lærer hvor viktig det er å stå i rampelyset, uansett hvilken fase i livet du befinner deg i."