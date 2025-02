Bryan Cranston som Walter White er blant de fem beste TV-prestasjonene i dette århundret

En liste over de 100 beste TV-prestasjonene i dette århundret så langt har havnet på internett, og du kan være sikker på at folk er opprørte over at favorittene deres ikke er med på listen eller ikke er så høyt oppe som de hadde håpet.

Listen kommer fra Variety, og selv om vi ikke skal gå gjennom hele listen, er topp fem Bryan Cranston som Walter White i Breaking Bad, Lisa Kudrow som Valerie Cherish i The Comeback, Elizabeth Moss som Peggy Olson i Mad Men, Jeremy Strong som Kendall Roy i Succession, og Julia Louis-Dreyfus som Selina Meyer i Veep.

Som nevnt har denne listen allerede fått sin del av kontroverser, da det er mange ansikter og stjerner som mangler. Tony Soprano er ikke nevnt, men siden serien startet i 1999, er den teknisk sett ikke fra dette århundret.

