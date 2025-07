Bryan Mbeumo går til Manchester United for 71 millioner pund, "drømmeklubben min"

HQ

Manchester United har en viktig sesong foran seg: De må forbedre sine sportslige prestasjoner drastisk neste sesong, etter sitt dårligste år i Premier League noensinne, hvis klubben ønsker å oppfylle sine langsiktige ambisjoner. Marcus Rashford, utlånt til Barcelona, er ikke en del av Ruben Amorims plan, men det er Bryan Mbeumo, og de har brukt £71 millioner (inkludert tillegg) på den franske spilleren (€81 millioner).

Signeringen av høyrekanten fra Brentford ble nettopp offentliggjort, kort tid etter at Liverpool annonserte en like dyr spiss, Hugo Ekitike. Mbeumo blir den syvende dyreste spilleren Manchester United noensinne har kjøpt (rekorden er Paul Pogba, som ble kjøpt i 2016 for 105 millioner euro).

Bryan Mbeumo (25) debuterte for Troyes, før han kom til Premier League i 2019. Forrige sesong bidro han til at London-laget endte på tiendeplass i Premier League, med 20 mål, den fjerde spilleren med flest mål i ligaen bak Salah (29), Isak (23) og Haaland (22). Tottenham hadde vist interesse for Mbeumo, men franskmannen ba Brentford om å vente på Manchester United: Han erklærer seg selv som fan av De røde djevlene siden han var barn.

"Så snart jeg visste at det var en mulighet til å komme til Manchester United, måtte jeg benytte anledningen til å signere for drømmeklubben min, laget jeg hadde på meg da jeg vokste opp", sier han. Mbeumo signerer for fem år og blir sommerens andre forsterkning, etter Matheus Cunha, som ble kjøpt for 74,20 millioner euro.