Bryce Dallas Howard bekrefter at hun har regissert to episoder fra Ahsoka: Sesong 2

Hvis du liker Star Wars, er du sannsynligvis kjent med navnet Bryce Dallas Howard. Hun har skrevet og regissert flere av de mest sette episodene i serier som The Mandalorian, The Book of Boba Fett og nå sist Skeleton Crew.

Bryce Dallas Howard er også en kjent skuespiller og har spilt i filmer som Spider-Man 3 og filmserien Jurassic World.

Og hun er ikke ferdig med George Lucas' gamle galakse ennå, for under Los Angeles Comic Con (takk ScreenRant) avslørte hun at hun faktisk står bak ikke mindre enn to kommende episoder fra den andre sesongen av Ahsoka, og at hun allerede er ferdig med innspillingen av dem :

"Jeg ble nettopp ferdig med innspillingen av to episoder i sommer til Ahsoka sesong 2. Det er så bra. Det er vakkert, det er spennende, det er eventyrlig, det er romantisk. Den har alt det man ønsker seg av en episk historie."

Siden hun er ferdig, kan man mistenke at det ikke er mye filming igjen å gjøre, og serien bør definitivt være klar for en premiere på Disney+ i 2026.

Hva håper du å se i Ahsoka: Sesong 2? Flere gjesteopptredener fra Hayden Christensen som Anakin Skywalker? Flere utspekulerte planer fra Thrawn? Mer fan service fra TV-serien Rebels? Mye action med Ahsoka selv?