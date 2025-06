Bryce Dallas Howard vil at Dave Filoni skal bringe Mace Windu tilbake til Star Wars

HQ

Bryce Dallas Howard er mest kjent for sine skuespillerprestasjoner, men hun liker også å sette seg i regissørstolen nå og da. Hun har regissert tre episoder av The Mandalorian, og holder seg involvert i Star Wars mer enn du kanskje skulle tro.

I en samtale med The Direct avslørte Howard at hun trakasserer Star Wars: The Clone Wars og Star Wars: Rebels showrunner Dave Filoni om mange ting. Spesielt vil hun gjerne bringe Mace Windu tilbake.

"Vel, jeg mener, jeg vil jobbe med Sam Jackson, uansett hva, under alle omstendigheter. Og jeg elsker også å jobbe i Star Wars," sa Howard. "Jeg trakasserer Dave Filoni mye om mange ting, og det er bare én av dem, men, ja, nei, det var en morsom samtale, men den førte ikke til noe som helst."

Samuel L. Jacksons Mace Windu var en utrolig populær jedi helt fra han ble introdusert i 1999. Siden han døde i Sithenes hevn, har han ikke blitt sett i Star Wars-universet utenom Klonekrigen. Noen mistenkte at øverste leder Snoke var Windu i forkledning, men den teorien ble aldri realisert.