BTS-stalkeren som ringte på døra til Jungkook 133 ganger, kan bli utvist

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Her kommer den mørkere siden av berømmelsen til fullt uttrykk, da en brasiliansk kvinne som forfulgte BTS-sangeren Jungkook kan ende opp med å bli utvist fra Sør-Korea, og har fått en betinget fengselsstraff. Kvinnen, som ikke er identifisert, fortsatte å besøke Jungkooks hus til tross for flere advarsler om å holde seg unna.

Hun la igjen brev og fotografier på dørstokken hans, og ringte i ett tilfelle på dørklokken hans 133 ganger i et forsøk på å få sangers oppmerksomhet, «av kjærlighet» til ham, som hun selv beskrev det. En sørkoreansk distriktsdomstol dømte kvinnen til ett års fengsel, betinget i to år. Hun forventes også å bli utvist fra landet, med mindre hun kan anke dommen.

Ifølge BBC har kvinnen forfulgt Jungkook siden desember i fjor. Hun ble arrestert 13. desember etter å ha fulgt etter en matleverandør for å prøve å få tilgang til sangers hjem. Hun ble advart om ikke å besøke eiendommen igjen og ble løslatt. Det antas at hun oppsøkte eiendommen 22 ganger. Dette er ikke engang første gang dette har skjedd med Jungkook, da en kinesisk kvinne ble arrestert i juni i fjor for å ha forsøkt å bryte seg inn i hjemmet hans.

Husk at uansett hvor mange fanfics du leser, vil ingen kjendis synes det er sjarmerende at du stadig prøver å bryte deg inn i huset deres.