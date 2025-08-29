Bubsy 4D Forhåndsvisning: Din neste speed-running-besettelse

Selv om det finnes noen nyere og mer moderne utgaver av Bubsy -serien, har ikke den kloke og spøkefulle rødgaupen vært et spesielt stort navn i spillverdenen siden 1990-tallet. Selskapet som har forsøkt å gjenopplive denne karakteren, er naturligvis retrospesialistene Atari, som har engasjert utvikleren Fabraz til å skape et nytt kapittel som kan måle seg med de beste i plattformsjangeren. Dette ble avduket i sin helhet på Gamescom Opening Night Lives pre-show og ble en ganske stor hit, og mange skriker nå etter og er spente på å se mer fra Bubsy 4D.

Først og fremst er 4D-delen av navnet for det meste bare en tåpelig spøk, ettersom du ikke bør forvente at Smell-O-Vision eller noe lignende skal brukes og ta fordypningen til absurde nye høyder. Nei, dette er bare en måte å bygge videre på navnekonvensjonen som tidligere inkluderte Bubsy 3D tilbake i 1996.

Utover det finurlige navnet er dette Bubsy slik du kjenner og elsker ham. Fabraz har utviklet et fargerikt og livlig plattformspill som er designet for å kjøres i fart, laget for å spilles slik at du kjeder de respektive trekkene og evnene sammen for å overvinne utfordringen på hvert nivå så raskt som mulig. Du trenger selvfølgelig ikke å være en fartsdemon, og du kan ta ting i ditt eget tempo og plukke opp samleobjekter gjennom nivåene på samme måte som du forventer av et hvilket som helst plattformspill, men Bubsy 4D er på sitt beste når du prøver å bryte spillet og gjøre ting og nå steder som virker unaturlige, noe utviklerne bekreftet overfor meg under en hands-on-økt på Gamescom.

Den korte demoen jeg testet (flere ganger, riktignok, for det var helt rått) inneholdt først en tutorial for å lære meg det grunnleggende om de ulike mekanikkene, og deretter slapp jeg meg løs på et større nivå der målet først og fremst var å nå den endelige flaggstangen, om du vil. Det var en kort narrativbasert cutscene før som satte presedens for eventyret og hvorfor Bubsy og hans allierte tar til kosmos denne gangen, men siden dette bare var kort, vil jeg fokusere mer på spillingen for denne forhåndsvisningen.

Som du kan forvente av et moderne plattformspill, er Bubsy 4D stappfullt av unike mekanikker å mestre. Du kan hoppe, hoppe, klatre og gli som du forventer, men disse systemene er kombinert med en Monkey Ball-lignende hårballoppblåsings- og rullefunksjon, vegghopping og måter å koble disse ulike bevegelsene sammen på, slik at du kan krysse enorme hull og avstander og nå uventede høyder. Fabraz vil at du skal gjøre uvanlige og uventede ting, og bevegelsessettet oppmuntrer til og gjør det mulig for deg å gjøre disse tingene, og fremmer kreativitet på en måte som mange moderne 3D-plattformspill ikke kan matche. Og det er superflytende også, og føles aldri restriktivt og frustrerende å spille, noe som bidrar til å underbygge temaet om at fartsløping og det å sette lynraske nivåtider er kjernen i dette kapittelet av serien.

Utover dette kan du forvente deg en verden med håndverkstema som har mange hemmeligheter å oppdage og måter å utvide eventyret på ved å samle samle samleobjekter, inkludert tegninger som gir deg muligheten til å legge til enda flere trekk i Bubbys sett. Det er et optimistisk, jazztungt lydspor som passer til spillets stil, og persongalleriet vil gjøre sitt beste for å få deg til å humre, enten det er Bubsy selv som kommer med satiriske og vittige kommentarer i spillet, eller når du hører Bubbys allierte spøke på hovedpersonens bekostning.

Poenget er at selv om Bubsy 4D ikke har ressursene eller den kjente rekkevidden til Super Mario eller enda mer moderne titaner som Astro Bot, har Fabraz en klar visjon for dette spillet, en kreativ retning som skinner gjennom og bør gjøre det mulig å gå tå-til-tå med noen av de største i sjangeren. Det er en flott tid å være en 3D-plattformfan, og Bubsy 4D vil ganske enkelt bevise det ytterligere når det kommer i 2026.