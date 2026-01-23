Bubsy 4D lanseres på PC og konsoller i mai

HQ

Da det ble avslørt for verden på Gamescom Opening Night Live pre-show i august 2025, havnet Atari og utvikleren Fabraz for alvor i rampelyset, og fansen gledet seg over tilbakekomsten av Bubsy i form av en helt ny og nummerert utgave, kjent som Bubsy 4D.

Under den tyske utstillingen fikk vi prøve spillet, og vi ble positivt overrasket over hva vi fikk oppleve. Nå er det ikke lenge til alle kan spille dette flytende og fartsfylte plattformspillet, ettersom utgivelsesdatoen er avslørt, og spillet kommer så snart som i mai.

Lansering på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch 1 og Switch 2, Bubsy 4D vil offisielt lanseres 22. mai. Med dette i tankene har en ny trailer blitt delt som du kan se nedenfor, og det er bekreftet at forhåndsbestillinger er åpne for den fysiske utgaven som kommer for Switch-utgavene, og som tilbyr en spillkassett, tuck-in utvendig boks, brukerhåndbok, plakat og kunstbok, alt for $ 39.99 på Switch 1 og $ 49.99 på Switch 2. Hvis du bare vil ha et digitalt spill på en av de totale plattformene, er prislappen satt til svært rimelige 19,99 dollar.

På en veldig Bubsy måte har tittelfiguren gitt ut et sitat om denne kunngjøringen som forklarer: "Gjør deg klar for comebacket du aldri så komme. Det er ingen hemmelighet at jeg har en tvilsom merittliste, men Atari og Fabraz er fast bestemt på å gi meg det spillet jeg alltid har fortjent. Denne gangen er klørne ute, og jeg er klar til å vise meg frem."

Gleder du deg til å spille Bubsy 4D?