Bubsy 4D og Demon Tides utvikleren Fabraz er "ganske imot GenAI"

HQ

En av de mest talentfulle plattformutviklerne i dagens spilltid er Fabraz, et indiestudio som har laget spillene Demon Turf og Demon Tides, og som snart vil utvide ytterligere ved å bringe Bubsy tilbake i det etterlengtede Bubsy 4D.

Spillet lanseres på PC, PlayStation, Xbox og Switch 22. mai, og lanseringen nærmer seg for hver dag som går. Vi fikk nylig sjansen til å snakke med Fabraz' grunnlegger og hovedutvikler av Bubsy 4D, Fabian Rastorfer, for å lære mer om den kommende tittelen og studioets holdning til å inkorporere kunstig intelligens i sine arbeider.

"Vi bruker ikke LLM-er eller GenAI i utviklingen, og er generelt ganske imot GenAI. Vi elsker skapelsesprosessen, og vi er ganske sikre på at spillerne våre ønsker å se hva VI skaper, ikke hva en eller annen diffusjonsmodell kan spytte ut."

Bubsy 4D er det siste kapittelet i en større historie om plattformikonet som har falt litt i unåde i moderne tid, på samme måte som en mengde andre plattformlegender. Når det gjelder hvorfor dette er den beste tiden for Bubsy å gjøre comeback, fortalte Rastorfer oss også følgende.

"Jeg er ikke sikker på om det er det perfekte tidspunktet for det, men jeg tror stjernene har stått på linje på en måte som gjør at det føles riktig! Atari nærmet seg det på riktig måte, og prosjektet falt i fanget på oss på akkurat det rette tidspunktet for at vi skulle bli truffet av inspirasjon.

"Den gamle bobcaten har eksistert en stund, og har til og med forsøkt å komme tilbake to ganger tidligere med varierende grad av suksess, så vi er bare glade for å føre fakkelen videre og fortsette arven etter denne utrolig fascinerende serien!"

Du kan se hele intervjuet med Rastorfer her, der du kan lese mer om spillets filosofi når det gjelder vanskelighetsgrad og speedrunning.