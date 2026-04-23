Bubsy 4D sin demo nå tilgjengelig på PlayStation, Switch og Xbox

Svært få maskoter klarte å overleve krigen mot Mario og Sonic i spillverdenen, og de fleste har forsvunnet sporløst, selv om flere av dem hadde virkelig gode spill, som Sparkster (Rocket Knight Adventures), Zool, Croc og Sackboy.

En figur som folk pleier å huske, selv om spillene ikke var spesielt gode, er Bubsy, som debuterte i 1993 i Bubsy in Claws: Encounters of the Furred Kind. Han ble den gang markedsført som en slags "Sonic-killer" og ble sagt å være veldig rask; spillet solgte rimelig bra og fikk flere oppfølgere. Men utvikleren, Accolade, overlevde ikke og ble i 1999 solgt til Infogrames, som heller ikke overlevde.

Det førte til 21 år uten livstegn fra serien, men i 2017 og 2019 kom Bubsy: The Woolies Strike Back og Bubsy: Paws on Fire, som dessverre begge var under middels gode spill. Men nå, syv år senere, er det snart på tide med en ny start med Bubsy 4D, som lanseres til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One og Xbox Series S/X den 22. mai.

Det har faktisk fått noen positive inntrykk fra de som har prøvd det på arrangementer og lignende, og nå kan du teste det ut selv. En spillbar Bubsy 4D -demo har blitt utgitt for konsoller (det var tidligere tilgjengelig på PC), og sammen med den har vi også fått en ny trailer. Du finner den som vanlig nedenfor, og hvis du allerede har hatt sjansen til å prøve Bubbys nye eventyr, kan du gjerne dele dine tanker i kommentarfeltet.