Bubsy 4D vil ta rundt seks timer å fullføre, men speedrunnere bør rulle studiepoeng tidligere

Vi er rundt en måned unna Bubsy 4D gjør sin ankomst på PC, PlayStation, Xbox og Switch-konsoller, med Fabraz neste plattformspill som skal debutere 22. mai. Med lanseringen truende, hadde vi nylig sjansen til å sette oss ned med studioets grunnlegger og en av Bubsy 4Ds hovedutviklere, Fabian Rastorfer, for å få en ytterligere ide om hva vi kan forvente av spillet.

For det første er du kanskje nysgjerrig på hvor mye tid du trenger å sette av for å nå slutten av Bubsy 4D? I så fall spurte vi om dette, og oppdaget, som du kunne forvente for et spill med et viktig fokus på speedrunning, at det avhenger av ferdighetsnivå.

"Et sted mellom tre og seks timer basert på ferdighetsnivå, fullføringshastighet og hvor mye du stopper for å "lukte på blomstene". Dette blir selvfølgelig lenger hvis du konkurrerer på topplistene eller jakter på alle prestasjonene. En av dem utfordrer deg til og med til å slå spillet uten å bli truffet mer enn ni ganger, lykke til med det!"

Da vi fikk sjansen til å prøve Bubsy 4D sist, fikk vi teste den nye hårballformen, som vil være utrolig praktisk for de som ønsker å rulle kreditter raskere ved å speedrunning gjennom spillet. Rastorfer fortalte oss følgende om dette skjemaet og hvordan det brukes i spillet.

"Hårballen er morsom fordi det er i det øyeblikket du bytter fra mer presisjonsbasert plattforming til en momentumtung og fysikkdrevet plattforming i stedet! Det er Bubbys måte å kjøre fort på!

"Det finnes segmenter i nivåene som oppmuntrer deg til å rulle rundt, men hårballen blir virkelig spennende når du skjønner at du når som helst kan sno deg inn og ut av den."

Du kan lese hele intervjuet med Rastorfer her for å finne ut mer om hvorfor det er det perfekte tidspunktet for Bubsy å komme tilbake og videre.