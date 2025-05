Bubsy in the Purrfect Collection inneholder fire titler i totalt åtte versjoner

Langt fra alle husker Bubsy the Bobcat, som hadde en kort, men ganske intens karriere på midten av 90-tallet, i en tid da alle selskaper følte at de trengte en plattformmaskot.

HQ

Mange av dem var under pari, men noen skilte seg ut og klarte å bli store navn, og Bubsy havnet et sted midt imellom. Til sammen resulterte dette i seks spill, og det siste - Bubsy: Paws on Fire - ble utgitt i 2019. Akkurat nå jobber Atari og Limited Run Games med en samling kalt Bubsy in the Purrfect Collection som inneholder 90-tallsklassikerne, og nå har de fortalt oss mer om innholdet.

Det viser seg at det er totalt fire spill som vil være tilgjengelige i flere versjoner. Hvis du for eksempel vil spille Mega Drive -utgaven av Bubsy i Claw's Encounters of the Furred Kind, kan du gjøre det, eller hvorfor ikke Game Boy -tilpasningen av Bubsy II. Her er listen over alt som er inkludert :

- Bubsy i Claws Encounters of the Furred Kind (Super Nintendo, Super Famicom, Sega Mega Drive)

- Bubsy II (Super Nintendo, Sega Mega Drive, Game Boy)

- Bubsy i Fractured Furry Tales (Atari Jaguar)

- Bubsy 3D (PlayStation)

Vi vet ikke når samlingen lanseres, men den kommer i 2025 til PC, PlayStation, Switch og Xbox.