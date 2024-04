HQ

Det tok meg nøyaktig 15 minutter å fullføre Buckshot Roulette første gang. Det kostet meg omtrent £3 på Steam. Det tok meg omtrent en halvtime å fullføre Double or Nothing, som låses opp etter at du har fullført det første gangen, og nå har jeg fullført det og føler at jeg fikk akkurat det jeg betalte for. 45 minutters innovativ underholdning til prisen av en kopp filterkaffe på Shell.

Mange har sett små klipp av Mike Klubnikas spill på Twitch eller TikTok og innbiller seg at dette gjør det samme for russisk rulett som Balatro gjør for poker, men dette er noe helt annet. Det er spillverdenens svar på en innovativ kortfilm, en liten smakebit på hva utvikleren kan gjøre, og det er alt det er.

Du starter på et skittent toalett i en underjordisk nattklubb med pulserende musikk i bakgrunnen. Du er ikke nede blant danserne, men oppe over dem på en liten gangbro, og beveger deg gjennom en slitt dør inn i et mørkt rom. I den andre enden sitter motstanderen din, som i Inscryption er en monstrøs skikkelse, umenneskelig og skremmende å se på. Dere har blitt enige om å spille det livsfarlige spillet Hands, som er, som navnet antyder, russisk rulett med hagle. Hvis du vinner, blir du rik, og hvis du taper, vet du hva som skjer.

Det er oppsettet, det er veldig enkelt, og nei, det er ingen utforskning av nattklubben mellom rundene, ingen roguelite-mekanikk som gjør spillet enklere over tid, og heller ingen ekstra narrativ dimensjon. Du er deg selv, ved enden av bordet sitter en mystisk, skummel skikkelse, og foran deg ligger en (kanskje) ladd hagle.

Reglene er enkle, men litt mer innviklet enn vanlig russisk rulett. Du plukker opp våpenet, og hvis du velger å sikte på deg selv og skuddet er blankt, hoppes motstanderens tur automatisk over. Det blir raskt et spørsmål om å telle kuler og hele tiden være oppmerksom på hva som er igjen i potten. Man spiller i runder og har et bestemt antall liv i hver runde. Når rundens patroner er oppbrukt, settes det inn et nytt magasin, og du får bare et raskt innblikk i fordelingen mellom blanke og skarpe skudd.

Det er tre runder totalt, og både den andre og tredje spilles med en rekke ekstra verktøy. En eske sigaretter gir et liv tilbake, en boks øl hopper over runden i kammeret og kniven øker skaden på neste granat. Dette er enkle verktøy som gjør spillet litt mer avansert og tilfører et visst nivå av strategi til en ellers flaksbasert setting.

For å være ærlig er det likevel over før det har begynt, og du vil enten dø brått eller sitte igjen med en koffert fylt til randen med dollar som seierherre. Buckshot Roulette tilfører litt omtanke, litt omtanke og litt dybde til det ellers enkle premisset, men det utgir seg ikke for å være mer enn det er.

Gjenspillingsverdien er det ingen tvil om, og den trykkende atmosfæren, det utmerkede lyddesignet fra den gamle skolen og ikke minst den Inscryption-aktige grafikken gjør sitt for å lokke deg inn for en ny runde, og det er spenningen som gir spillet karakter, men samtidig er det ikke... vel, det er ikke mye å mislike her. Det er lett å anbefale til denne prisen, ingen tvil om det, og Klubnika viser hva de kan ved å kombinere pris med en opplevelse som ikke er et sekund lenger enn den burde være.

Jeg skulle imidlertid ønske at det var bare 10 % mer, bare en liten ekstra dimensjon som kunne gitt spillet litt mer dybde, men samtidig er det ganske tydelig at Buckshot Roulette er akkurat det skaperen ønsket, og det er noe å beundre.

Etter hvert kommer det også flerspiller, noe som er helt genialt, men inntil da anbefales det fortsatt på det sterkeste.