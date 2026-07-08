LIVE
HQ
logo hd live | Assassin's Creed: Black Flag Resynced
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Buckshot Roulette

      Buckshot Roulette har nettopp blitt lansert på Xbox-konsoller og Game Pass

      Medlemmer av Green Team kan nå prøve lykken mot dealeren.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Selv om det har vært lovet i lang tid, har fans på Xbox-konsoller ventet på at « Buckshot Roulette » skulle bli tilgjengelig i deres økosystem. Man trodde tidligere at denne lanseringen ville skje i 2025, men utgivelsen ble deretter utsatt til 2026, noe som også førte til at prosjektets ankomst til Game Pass ble utsatt til 2026.

      Uansett er vi nå i andre halvdel av 2026, og endelig er det gode nyheter å dele når det gjelder tilgjengeligheten av «Buckshot Roulette» på Xbox-enheter. Spillet har nettopp blitt lansert på Xbox One, Xbox Series X/S og Microsoft PC Store, noe som betyr at du for den svimlende prisen på 2,99 dollar kan kjøpe et eksemplar av Mike Klubnikas indie-hit.

      Det er også verdt å merke seg at den lovede inkluderingen i Game Pass nettopp har funnet sted, noe som betyr at du også kan spille « Buckshot Roulette » gjennom abonnementstjenesten.

      Når det gjelder hva « Buckshot Roulette » handler om, er dette et russisk rulett-spill der målet er å møte en dealer der det ikke er rom for tapere. Du må doble innsatsen, utfordre skjebnen og utnytte systemet – alt i håp om å komme deg levende fra det, for dealeren er ikke ute etter å flå deg for penger; han ønsker ingenting mer enn å avfyre et 12-kalibers haglegevær rett inn i hodet ditt. Hardcore, ikke sant?

      Sjekk ut lanseringstraileren for « Buckshot Roulette » på Xbox nedenfor, og for mer om spillet, ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse.

      HQ

      Relaterte tekster



      Loading next content