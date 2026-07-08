Buckshot Roulette har nettopp blitt lansert på Xbox-konsoller og Game Pass

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Selv om det har vært lovet i lang tid, har fans på Xbox-konsoller ventet på at « Buckshot Roulette » skulle bli tilgjengelig i deres økosystem. Man trodde tidligere at denne lanseringen ville skje i 2025, men utgivelsen ble deretter utsatt til 2026, noe som også førte til at prosjektets ankomst til Game Pass ble utsatt til 2026.

Uansett er vi nå i andre halvdel av 2026, og endelig er det gode nyheter å dele når det gjelder tilgjengeligheten av «Buckshot Roulette» på Xbox-enheter. Spillet har nettopp blitt lansert på Xbox One, Xbox Series X/S og Microsoft PC Store, noe som betyr at du for den svimlende prisen på 2,99 dollar kan kjøpe et eksemplar av Mike Klubnikas indie-hit.

Det er også verdt å merke seg at den lovede inkluderingen i Game Pass nettopp har funnet sted, noe som betyr at du også kan spille « Buckshot Roulette » gjennom abonnementstjenesten.

Når det gjelder hva « Buckshot Roulette » handler om, er dette et russisk rulett-spill der målet er å møte en dealer der det ikke er rom for tapere. Du må doble innsatsen, utfordre skjebnen og utnytte systemet – alt i håp om å komme deg levende fra det, for dealeren er ikke ute etter å flå deg for penger; han ønsker ingenting mer enn å avfyre et 12-kalibers haglegevær rett inn i hodet ditt. Hardcore, ikke sant?

Sjekk ut lanseringstraileren for « Buckshot Roulette » på Xbox nedenfor, og for mer om spillet, ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse.