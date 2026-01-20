Buffalo Bills sparker hovedtreneren etter tap i NFL-divisjonsrunden mot Denver Broncos

HQ

Hvert eneste år siden 2019 har historien vært den samme for Buffalo Bills. AFC East laget i NFL har vist seg å være et problem for lagene i den ordinære sesongen, og har konsekvent avsluttet sesongene med positive seiersrater og havnet i sluttspillet. Men til tross for denne suksessen har sluttspillet alltid vært hjerteskjærende for Bills, der laget konsekvent har mislyktes i å ta seg videre til Super Bowl.

I lang tid tilskrev mange dette dominansen til Kansas City Chiefs, med Chiefs som ansvarlig for fire av de Bills syv sluttspillutspillene siden 2019, men i år kunne ikke den samme historien spille seg ut da Chiefs ikke klarte å nå etter sesongen. Mange av de store lagene på AFC klarte det heller ikke, og derfor ble historien at dette var året Bills måtte bevise hva de var verdt og gå hele veien, spesielt med den regjerende MVP-en Josh Allen som quarterback. Men de mislyktes igjen, og tapte 33-30 for Denver Broncos i helgen, og det må selvfølgelig få konsekvenser...

Hovedtrener Sean McDermott, som har hatt ansvaret for Bills siden 2017, har fått sparken. Det er litt av en overraskelse med tanke på at Bills ikke har misset sluttspillet på syv sesonger og heller ikke har tapt på den tiden, men ambisjonene er høyere, og selv om Allen fortsatt er i toppform, har eierne bestemt seg for at et trenerbytte er det beste i håp om å bli en brud for en gangs skyld og ikke en brudepike.

I forbindelse med oppsigelsen delte Bills -eier Terry Pegula en uttalelse (som var full av stavefeil...) som uttrykte følgende: "Sean bidro til å endre tankesettet i denne organisasjonen og var medvirkende til at Bills ble et evigvarende sluttspillag. Jeg respekterer alt arbeidet, lojaliteten og oppmerksomheten på detaljer han viste for dette laget og lokalsamfunnet."

Når det gjelder hva som skjer videre for Bills, får daglig leder Brandon Beane (som blir værende i laget) i oppgave å finne en ny hovedtrener.