Buffy the Vampire Slayer skal angivelig komme tilbake

Det ser ut til at vi snart vil få se Sarah Michelle Gellar i en av sine mest kjente roller igjen. Det har blitt rapportert at en gjenoppliving av Buffy the Vampire Slayer er i ferd med å få en pilotordre hos Hulu, og at Michelle Gellar vil være tilbake som den titulære heltinnen.

Deadline hevder at denne gjenopplivede innsatsen kommer fra 20th Television og Searchlight TV, som begge er under Disney-banneret i disse dager (noe som sannsynligvis betyr en Disney + -utgivelse for gjenopplivingen), og at Chloe Zhao har fått en første-look-avtale for å regissere pilotepisoden og bidra til å bringe denne gjenopplivingen tilbake til fansen.

Den store haken er at dette showet fortsatt er langt unna, og arbeidet med et manus har ennå ikke startet, noe som betyr at det kan være sent i 2026 eller lenger før vi ser denne gjenopplivede serien i noen betydelig form. Men det som har blitt nevnt er at dette er satt til å være det neste kapittelet i Buffys historie og Buffyverse, noe som betyr at det tilsynelatende vil fokusere på en mer voksen versjon av Michelle Gellars karakter.

Er du interessert i en Buffy the Vampire Slayer gjenopplivning?