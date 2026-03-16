Buffy the Vampire Slayer reboot-serien har blitt kansellert

I fjor ble drømmen til mange Buffy the Vampire Slayer-fans en realitet, da Hulu bestilte en pilot for det som ble beskrevet som en reboot av serien, et prosjekt som igjen skulle ha Sarah Michelle Gellar i rollen som den berømte karakteren. Det var forventet at Chloe Zhao, som nettopp hadde hatt en vellykket kveld på Oscar-utdelingen takket være Hamnet, skulle lede prosjektet og regissere piloten, og selv om alt dette virket som en vinnende billett, har alt siden falt fra hverandre.

Som Gellar skriver i en video på Instagram, har det blitt bekreftet at Buffy the Vampire Slayer reboot offisielt er død i vannet. Prosjektet har blitt kansellert av Hulu, og tilsynelatende er dette staven i hjertet for det rebootede prosjektet.

"Så jeg er veldig trist å måtte dele dette, men jeg ville at dere alle skulle høre det fra meg. Dessverre har Hulu bestemt seg for ikke å gå videre med Buffy: New Sunnydale," begynte Gellar. "Jeg vil takke Chloé Zhao fordi jeg aldri trodde jeg skulle finne meg selv tilbake i Buffys stilige, men likevel rimelige støvler. Og takket være Chloé ble jeg minnet på hvor høyt jeg elsker henne og hvor mye hun betyr, ikke bare for meg, men for dere alle, og dette endrer ikke noe av det. Og jeg lover at hvis apokalypsen faktisk kommer, kan du fortsatt pipe meg."

