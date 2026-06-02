Bugatti har avduket en helt ny one-off basert på W16 Mistral, og den er inspirert av et av verdens mest elskede litterære verk. I tillegg til å hete W16 Mistral, heter den også "Le Retour du Jeune Prince" ("Den unge prinsens tilbakekomst"), og den er en hyllest til den ikoniske Den lille prinsen av den franske forfatteren Antoine de Saint-Exupéry.

Prosjektet ble bestilt av en mangeårig Bugatti-samler som også skrev sin egen fortsettelse av den berømte historien, og Bugattis Sur Mesure-divisjon forvandlet denne personlige forbindelsen til et rullende kunstverk.

Den har et helt skreddersydd fargeskjema i kobber og bronse som er designet for å etterligne måneskinnet som reflekteres av jorden. Eksteriøret er fylt med håndlagde detaljer, inkludert en håndmalt stjernehimmel som er spredt utover bakkarosseriet og vingen. Under luftbremsen er det gjemt en spesiell illustrasjon som viser en av bokens mest ikoniske scener med Den lille prinsen og reven.

Tilpasningen strekker seg langt utover lakken. Hesteskogrillen har fått gulldetaljer, bremsekaliperne er lakkert i kobber, og til og med senterdekslene på hjulene har fått en skreddersydd finish. I motorrommet finner du spesialgraveringer av figurer fra Den lille prinsen etset inn i den legendariske 8,0-liters W16-motoren med fire turboer.

Det er mye mer enn det, og Bugattis Sur Mesure-team har brukt tusenvis av timer på å skape denne skreddersydde fargen. Du kan se den nedenfor.