Bugatti selger et biljardbord i begrenset opplag

Nylig fortalte vi deg om det latterlige Gucci-biljardbordet som selges, og som vil koste deg en arm, et bein, en nyre, en lunge, bilen din og en god del av huset ditt også. Vel, hvis et hyperdyrt biljardbord ikke er nok, hva med å øke innsatsen vår ved å avlede oppmerksomheten din til et Bugatti-motstykke også.

Bugatti Carbon Fibre Luxury Pool Table, som det er kjent som, er et biljardbord som er akkurat så eksentrisk og dyrt utseende som du forventer. Vi blir fortalt at det er mer enn bare et pent produkt laget av dyre materialer, da det "bruker innovativ teknologi for å gi det en fordel i forhold til konkurrerende produkter."

Når det gjelder hva disse er, lover Bugatti: "Et servodrevet system (ekstrautstyr) benytter en gyroskopisk sensor for å stille bordet i vater - hvis det skal installeres om bord på en yacht. Hvert ben kan bevege seg for å kompensere for skipets bevegelser og forbli i perfekt vater. Systemet kan justeres på bare 5 millisekunder, og bevegelsen foregår helt lydløst og vibrasjonsfritt."

Bordet er laget av karbonfiber og har Bugatti-merket inngravert i rammen. Det har også en kropp i aluminium og titan, med lommer i rustfritt stål som er fôret med skinn. Det er også en 13-tommers berøringsskjerm som brukes til å holde oversikt over poengsummer, og køene er bygget ved hjelp av anodiserte og CNC-bearbeidede aluminiumsender som har samme design som Bugattis biler.

Den største haken med disse bordene er at bare 30 blir bygget, og på grunn av deres hyperbegrensede opplag har Bugatti ikke nevnt den eksakte prisen. Den gode nyheten er at det finnes noen få fargevarianter, med Black Carbon & Orange, Blue Carbon og Cream & Tan som tilgjengelige alternativer.