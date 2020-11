Du ser på Annonser

Da Bugsnax først ble annonsert, var mange litt forvirret over hva dette spillet egentlig handler om. I lanseringstraileren fikk vi se en storøyd, levende jordbær-skapning bli spist av hva som så ut som en sel i safariklær. Plutselig forvandlet armen hennes seg til jordbær, og overraskende nok så det ikke ut til å plage henne heller. Jeg ville nok ha freaket litt ut om det var meg, det er helt sikkert. Det høres jo ut som et merkelig spill, eller hva? Vel, jeg forventet egentlig ikke noe annet fra skaperne av Octodad: Dadliest Catch.

Så hva er det spillet egentlig handler om? La meg prøve å forklare dette og samtidig fortelle hva jeg selv synes om dette merkelige eventyret etter å ha spilt igjennom det.

Bugsnax kan se ut som et søtt, fargerik og uskyldig lite eventyr, men det har faktisk også en noe mørk undertone. Det er på ingen måter et skrekkspill, men uten å gå for mye i detalj fikk jeg fortsatt en litt ubehagelig følelse etter hvert som jeg løste mysteriene på denne øya.

Her spiller man som en journalist som besøker Snaktooth Island for å møte selen fra traileren, Elizabert Megafig (vennene hennes kaller henne Lisbert), en oppdagelsesreisende som prøver å finne ut mer om disse insekt/snacks-hybridene kjent som Bugsnax. Men når du ankommer øya er Lizbert forsvunnet. Leiren hennes er ødelagt, og alle følgerne hennes har spredt seg utover hele øya. Sultne er de også. På leting etter Lizbert tok det ikke lang tid før jeg møtte på Filbo, som virket litt forvirret over hva som foregår. Men etter en rask introduksjon og litt oppklaring bragte han meg til den lille byen Snaxburg, mens jeg la merke til mange Bugsnax på vei dit. Øya virker å være stappfull av disse.

Førsteinntrykket jeg fikk var at Snaxburg definitivt har sett bedre dager. Byen er nesten helt tom, forlatt, men det er ganske åpenbart at mange har bodd der før. Det står flere hus her med navnskilt på inngangen, inkludert Lizbert, men den eneste som oppholder seg der for øyeblikket ser ut til å være Filbo, byens ordfører. Hva i all verden har egentlig skjedd her? Det er opp til deg som spiller å finne ut av.

Uten hell selv sender Filbo deg som spiller ut for å overtale folk til å komme tilbake til byen, men det er visst lettere sagt enn gjort. De har alle sine egne gode grunner til ikke å oppholde seg i byen, så det kreves litt arbeid å overtale dem til å komme tilbake. Det er her Bugsnax virkelig begynner. Du skjønner, de har alle en ting til felles: De vil alle ha Bugsnax. Noen vil ha dem for å spise dem og endre sitt eget utseende, andre ser på dem som husdyr. Det var til og med en som prøvde å gro disse i jord, selv om de ikke egentlig er planter. For å overtale folkene til å komme tilbake må du gjøre hver av dem en tjeneste eller to, noen ganger flere også. Og for det meste går disse ut på å fange Bugsnax for dem, av forskjellige grunner. En ville at jeg skulle fange en Kwookie for ham, slik at han kunne spise den og forvandle tennene sine til kjeks slik at de smakte bedre. En annen ville at jeg skulle skaffe ham to Bobsicles (basert på saftis) slik at han kunne forvandle føttene sine til is for å takle den gloheite ørkensanden på vei tilbake til byen. Ganske smart, det må jeg si.

Når de etter hvert kommer tilbake til byen lar de deg intervjue dem for å få informasjon om hva som faktisk skjedde med Lizbert, og dermed sakte, men sikkert oppklare mysteriet. Hele denne prosessen av å finne alle karakterene og overtale dem til å komme tilbake føles litt repetitiv etter en stund. Og det føles som at jeg kun går frem og tilbake, hit og dit og fanger den og den Bugsnaxen for dem. Veldig fetch quest-aktig, for å være ærlig.

For å fange Bugsnax får du tilgang til diverse verktøy og feller for å hjelpe deg med jobben. Det mest grunnleggende av dem alle, og det man får først, er Snak Trap. En felle som aktiveres med et knappetrykk når en Bugsnax befinner seg innenfor en viss radius. Men hvis de er i fellen for lenge, uten at du plukker den opp, klarer de å bryte seg ut. Den duger heller ikke til å fange større Bugsnax eller de som er for raske heller, men det er et godt verktøy som får jobben gjort i de tidligere delene av spillet. Blant andre verktøy man etter hvert får tak i er Lunchpad, som rett og slett er en launchpad, eller en slags trampoline på godt norsk. Den lar deg bli enda mer kreativ med måten du fanger skapningene på. Den kan for eksempel brukes til å kaste Snak Trapen opp i været for å fange flygende Bugsnax, eller du kan bruke den til å nå steder du ellers ikke ville fått til uten.

Når du finner en Bugsnax du vil fange må du scanne den med SnaxScope, som gir deg informasjon om dens adferd i tillegg til ting den liker eller ikke liker (som kan være andre Bugsnax eller sauser som sjokolade, ketchup, chilisaus osv). For eksempel er det visse som er lettskremte, og de vil da gjemme seg i busker og vill ikke komme ut med mindre den jages av en annen Bugsnax eller om du lokker den med saus ved å bruke Sauce Slinger. Du kan også få disse skapningene til å slåss mot hverandre ved å lokke dem til hverandre med en sti av saus. Dette er nyttig når du vil fange større og sterkere Bugsnax som ikke lar seg lure av Snak Trap. For når de stanger inn i hverandre vil en eller begge besvime i et øyeblikk, og gir deg muligheten til å fange dem i nettet ditt.

Jeg hadde det mye moro med å finne ut av hvordan jeg kunne fange de diverse skapningene. Det er totalt 100 forskjellige som du kan samle og registrere i Bugapedia. Å jakte på og finne hver og en av dem er dog helt valgfritt, men for completionistene der ute, som meg selv, er dette halve moroa. Du må virkelig utforske hver eneste krik og krok av Snaktooth Island for å finne alle, og når hver del av øya er så variert som de er, er dette noe som ikke blir kjedelig med det første.

Og jeg må virkelig få sagt dette. Stemmeskuespillet er meget bra. Jeg liker hvordan hver karakter har sin egen unike og sjarmerende personlighet, og stemmeskuespillerne gjør en utmerket jobb med å få dem til å føles genuine og morsomme. Jeg var hele tiden interessert i å høre på hva de hadde å si, både til hverandre og til meg, selv om det er ganske mye dialog gjennom spillet.

Dessverre støtet jeg på en del problemer gjennom eventyret. Spillet lider av en del tekniske bugs her og der. For eksempel var det noen quester som bare ikke ville fullføres selv om jeg hadde gjort hver eneste oppgave i dem. Det skjedde flere ganger, og det blir ganske frustrerende når jeg må lukke spillet og sette det i gang igjen for at ting skal fungere. Forhåpentligvis blir dette fikset med en oppdatering etter hvert.

Alt i alt er Bugsnax et eventyr verdt å spille. Det er veldig merkelig, sjarmerende og overraskende historiefokusert. Historien er også god og overrasker med noen ganske interessante twister. Jeg hadde det gøy med å fange hver eneste Bugsnax for å registrere dem samtidig som jeg løste mysterier på øya også. Det finnes til og med noen gigantiske, legendariske Bugsnax å fange, som byr på interessante boss-kamper for litt variasjon. Selv om det lider av litt tekniske problemer, og kan bli noe repetitivt i lengden, er spillet fortsatt gøy og verdt å sjekke ut om du higer etter å løse et mysterium eller om du liker å fange og samle interessante skapninger, litt som i Pokémon.