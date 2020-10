Bugsnax - Førsteinntrykk

Du ser på Annonser

Bugsnax ble nylig avslørt som en av lanseringstitlene til Playstation 5. Bugsnax er et supersøtt eventyrspill som sender deg på reise for å finne snacks-lignende skapninger. Det er enda et sprøtt eventyr fra sudioet som ga oss Octodad: Dadliest Catch og det virker som de prøver å blande det med elementer fra Pokémon Snap og andre mer tradisjonelle puzzle-spill. Før spillets lansering har jeg fått muligheten til å utforske Snacktooth-øya og spilt den første timen av spillet. Jeg har også fått snakke med Young Horse sin president, Philip Tibitoski.

I Bugsnax spiller du som en journalist med en forkjærlighet for det rare og det fantastiske. Han har reist til Snacktooth Island etter å ha hørt om de titulære skapningene. Etter ankomst på øya er ikke personen som kontaktet deg, Elizabert Megafig, noe sted å finne, og man blir dermed nødt til å utforske øya på egenhånd. Det tar ikke lang tid før man treffer Filbo, en søt, harmløs skapning som sliter med å ta vare på seg selv. Med den nye kompanjongen ved din side er det på tide å vende snuten mot byen Snacksberg og på veien oppdage mange av de sagnomsuste insekt/snacks-hybridskapningene.

Det er til sammen 100 ulike Bugsnax-skapninger du kan oppdage og jeg synes designet på alle jeg fikk se var like kreative som de var supersøte. To av dem skilte seg ekstra ut; en ved navn Crapple, som er en krabbe bygget opp av eplebiter, og Fryder som er en edderkopp med pommes frites som ben og en sausekjele som hode. Skapningen som traff meg mest var derimot en gigantisk flyvende pizza som suste gjennom lufta i det fjerne. Jeg spurte Philip om det fantes flere digre Bugsnax som denne man kunne fange og han hintet til at det mest sannsynlig gjør det. Det er med andre ord å forvente at man kan fange mange store Bugsnax etter hvert i spillet og forhåpentligvis med ganske finurlige metoder.

Brorparten av demoen gikk ut på å fange Bugsnax-skapningene og hver og en av dem føltes som sitt eget lille puslespill for å oppdage hvordan man skal fange dem. Først må man skanne skapningen akkurat som i Pokémon Snap for å finne ut detaljer om deres oppførsel og levemønstre. Dermed må man ned i sekken sin for å finne det beste redskapet for jobben. I denne korte demoen hadde jeg tilgang til en felle styrt med en knappekontroll, et insektnett og en sprettert som kan bli brukt til å skyte fristende materialer som ketchup og sjokolade.

Den første skapningen jeg møtte het Stabby, et søtt, storøyd jordbær som gjemte seg om noen kom for nære. Med dette i tankene satte jeg opp en felle og gjemte meg bak en stein for å vente på det perfekte øyeblikket for å fange veslingen. Senere krevde Bugsnax at man måtte gjennom flere trinn for å oppnå suksess, og jeg ble nødt til å bruke mange redskaper samtidig. Bungers er for eksempel en skapning som er avhengig av ketchup og den kan ikke bli fanget i en tradisjonell knappeutløser-felle. Jeg måtte dermed lure to av dem til å krasje inn i hverandre ved å legge ned en fristende sti av ketchup.

Alt ved dette spillet, fra de helsprø designene på Bugsnax-skapningene og den store mengden morsomme ordspill som pumpes ut får meg til å le til jeg får krampe. Men en ting som satte meg litt ut samtidig som det fikk meg til å få latterkrampe var hvordan NPCer begynte å transformere lemmer til mat basert på hvilke Bugsnax de hadde spist i en prosess ved navn «Snackification». Jeg har ingen anelse om hvorfor disse karakterene med vilje har lyst til å forvandle seg selv til mat, men Philip forklarer at dette vil bli forklart senere.

I første halvdel av demoen ble jeg bekymret for at spillet var for lineært, men dette viste seg heldigvis å ikke være tilfellet etter jeg kom frem til Snackberg. Der måtte jeg gjøre oppgaver for 12 ulike NPCer for å overbevise dem om å flytte inn i byen igjen, og jeg kunne gjøre disse i hvilken rekkefølge jeg ville. Disse oppgavene hadde mer variasjon, og gikk ikke bare ut på å fange Bugsnax. I en oppgave måtte jeg navigere en bugsnax i en hamsterball gjennom en hinderløype ved hjelp av en laserpeker. I en annen måtte jeg spionere på en innbygger og rapportere sladder tilbake til en nesevis NPC.

Demoen jeg spilte var på PC (med en Dualshock 4 koblet til), men Young Horses' president, Philip Tibitoski, forklarte hvordan Bugsnax utnytter kraften i PS5. Han fortalte at lasteskjermer bare varer i rundt 3-4 sekunder pga den raske SSDen. Han fortalte også at DualSense bruker haptisk feedback for å gi spilleren ulik følelse for ulikt terreng som f.eks. grus, sand, snø osv. Lydene de diverse Bugsnax-skapningene lager kommer ut av DualSense sin innebygde høyttaler og spiller også viktige lyder for når Bugsnax har satt seg i feller.

Dette sjarmerende eventyret ser ut til å bli et både merkelig og herlig innslag i PS5 sin lanseringsportefølje, og jeg kan nesten ikke vente med å reise tilbake til Snackberg. Jeg synes mange av de snacks-aktige skapningene er kjempesøte og veldesignet. Å finne alle de ulike metodene for å fange alle sammen var som hvert sitt puslespill. Følg med når vi avslører vår endelige dom når Bugsnax lanseres på PC (Epic Games Store) og PS5 12. november.