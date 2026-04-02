Build a Rocket Boy-sjefen sier MindsEye var "uten tvil den verste lanseringen i historien"

Det har vært noen store floppere i det siste, men implosjonen som Build a Rocket Boy's MindsEye var, er uten tvil en av de mer uvanlige. Spillet var et teknisk makkverk da det kom og manglet de lovede funksjonene, og selv om det allerede er nok til å skuffe kritikere og fans, kom den mest oppsiktsvekkende utviklingen da studioledelsen avslørte at spillets katastrofale lansering delvis skyldtes "organisert spionasje og bedriftssabotasje" fra ikke navngitte kilder.

Dette skjedde samtidig som det kom en rekke sprø avgjørelser og uttalelser fra sjefene i studioet, blant annet at utviklerne var "late og inkompetente", mens utviklerne selv hevdet at prosjektet var "plaget fra starten av". Det var en kollaps av episke proporsjoner.

Nå, som vi stadig nærmer oss spillets ettårsdag, har Build a Rocket Boys CEO og CTO, Mark Gerhard, snakket med GamesBeat om tittelen og kommet med noen sterke innrømmelser, samtidig som han tegner en lovende plan for fremtiden.

"Vi er veldig glade for dette neste kapittelet. Vi vet at vi uten tvil hadde den verste lanseringen i historien. Og det er åpenbart mange grunner til det, men vi planlegger å relansere spillet vårt nå som forstyrrelsene har stoppet. Spillet får veldig gode anmeldelser. Salget øker organisk, og dobles nesten ukentlig.

"Alt dette er veldig positivt. Vi liker å kunne kontrollere vår egen skjebne som et uavhengig studio. Vi ønsker å være nær spillerne våre. Vi ønsker å lytte til samfunnet og utvikle spillet deres på en organisk måte."

Når det gjelder spionasje- og sabotasjeelementet, uttalte Gerhard også at "vi ble på en måte tatt på senga der. Vi motvirket ikke den negative fortellingen. Vi var ikke sofistikerte nok til å ha gjort det. Men vi er klar over det. Vi har påpekt det. Noe av negativiteten har vært iscenesatt rundt dette, og heldigvis har den heldigvis stoppet."

Han legger deretter til at "vi har veldig sterke bevis på dette og har gjennomført ganske grundige undersøkelser i løpet av månedene siden lanseringen. Vi har identifisert de involverte partene, og det er nå opp til myndighetene i både Storbritannia og USA å håndtere saken. Jeg kan bekrefte at de bistår oss med etterforskningen, men det er også i deres hender nå. Vi lar dem gjøre det de gjør, foreta arrestasjoner eller komme med kunngjøringer når tiden er inne. Jeg tror ikke vi sier noe mer om det på dette stadiet. Vi lar bare rettferdighetens naturlige gang gå sin gang."

Ytelsesproblemene og feilene var likevel ikke et resultat av dette, og Gerhard har sagt at disse var "på oss" og at "vi eier det som et lederteam og som et studio."

Det vil være en lang vei fremover nå for MindsEye, som har delt seg fra utgiveren IO Interactive og som står overfor utfordringen med å bygge opp god tro med et samfunn som det allerede har skadet. Når "relanseringen" finner sted, vil du gi MindsEye en ny sjanse?