Building Relationships er sannsynligvis ikke som du tror

Det er sannsynligvis bare en håndfull spill som kommer til å overraske deg like mye i år som det som nettopp ble avslørt på Day of the Devs. Building Relationships kommer fra utvikleren Tan Ant Games, og stiller spørsmålet om hva som ville skje hvis en bygning ønsket å danne et forhold til en annen bygning. Jepp, det er sant.

Denne tittelen er så bokstavelig som det kan bli. Tanken er at du tar på deg rollen som et hus som drar ut i den store, vide verden for å møte andre bygninger, bli forelsket i dem og bare generelt ha det gøy underveis.

Spillet sies å ha sin opprinnelse fra en spilljam tilbake i 2015, og har nå blitt utviklet til det punktet at det er en hel øy å utforske med et mangfold av biomer, hemmeligheter å finne, bevegelsesevner å låse opp, forskjellige typer bygninger å møte og snakke med og date, og tilleggsaktiviteter som fiske også.

Grunnleggeren av Tan Ant Games, Tanat Boozayaangool, sier at "Building Relationships er et merkelig, men sjarmerende spill. Det er morsomt i noen øyeblikk, mens det er merkelig kontemplativt i andre. Det er vågalt, det er skeivt, men også veldig dumt."

Du kan se avsløringstraileren for Building Relationships nedenfor i forkant av den eventuelle (og uspesifiserte) utgivelsen på PC.