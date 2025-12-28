Bulgaria blir medlem av eurosonen 1. januar

HQ

Bulgaria innfører euroen 1. januar og blir dermed det 21. medlemmet i eurosonen. EU-tjenestemenn sier at dette vil øke handelen, investeringene og den økonomiske stabiliteten i unionens fattigste medlemsland.

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen og økonomikommissær Valdis Dombrovskis har omtalt Bulgarias inntreden som både et økonomisk og et geopolitisk skritt, som vil styrke det europeiske samholdet midt under Russlands krig i Ukraina.

Den offentlige opinionen er splittet

Den offentlige opinionen er splittet. En undersøkelse utført av finansdepartementet viser at 51 % er for å bli med i euroen, mens 45 % er imot. Tidligere i år oppsto det spenninger i parlamentet da parlamentsmedlemmer fra det høyreekstreme, pro-russiske partiet Revival forstyrret forhandlingene om godkjenning av euroen.

Bulgarias langvarige politiske krise, preget av sju valg på fire år og gjentatte korrupsjonsskandaler, har svekket tilliten til institusjonene. Den siste regjeringen gikk av i forrige uke etter masseprotester.

Frykt knyttet til utskifting av sentralbanken

Motstanderne frykter prisøkninger og tap av nasjonal identitet i forbindelse med utskiftningen av liren, som ble innført i 1881. Pensjonister og folk på landsbygda anses som mest sårbare, til tross for EUs forsikringer om at innføringen av euro ikke vil føre til inflasjon.

Talsmenn for vekkelsespartiet har advart mot økonomisk kollaps, og økonomer og embetsmenn beskriver påstandene som ubegrunnede. Undersøkelser har knyttet anti-euro-fortellinger til russisk-allierte desinformasjonskampanjer rettet mot bulgarske sosiale medier.