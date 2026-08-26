Bulgaria går foran når det gjelder å utnytte solenergi ved hjelp av enorme batterilagringsanlegg

HQ

Et problem med solenergi er at solen hovedsakelig skinner om dagen. Dette betyr at det ikke produseres energi om natten når lysene tennes. Ember rapporterer nå at Bulgaria er godt på vei til å løse dette problemet gjennom en investering i batterier. Landet har nå kapasitet til å lagre 75 % av solenergien som genereres om dagen, for bruk i de mørkere timene.

Chile og California har også hatt stor suksess på dette området, noe som viser at teknologien fungerer selv i stor skala. Det faktum at batterikostnadene også har falt dramatisk, betyr at denne trenden sannsynligvis vil fortsette.