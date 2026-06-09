Bulgarias nye forsvarsminister vil stanse våpenleveranser til Ukraina

HQ

Bulgaria har fått en ny regjering ledet av tidligere president Rumen Radev, og forsvarsministeren, Dimitar Stoyanov, har nå kunngjort at Sofia ikke lenger planlegger å forsyne Kiev med våpen, med den begrunnelsen at fred oppnås utenfor slagmarken, som Reuters rapporterer.

Dette er en endring fra Bulgarias tidligere holdning, da de har levert våpen de siste to årene. Som NATO- og EU-medlem ved Svartehavet har Bulgaria sendt antitankmissiler, mortere, pansrede kjøretøy, luftvernkanoner og infanterivåpen. Den nye regjeringen er mer forsiktig i sin holdning til krigen. Selv om Radev ble ansett som prorussisk, har han lovet å forbli pro-EU i sin politikk. Kunngjøringen bryter den 10-årige samarbeidsavtalen som ble undertegnet mellom de to landene i mars.