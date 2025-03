Bulgarsk klubb kommer med "stor unnskyldning" etter et minutts stillhet for en spiller som fortsatt er i live

HQ

Den bulgarske førstedivisjonsklubben Arda Kardzhali, som ligger på femteplass i ligaen, har bedt om unnskyldning for en forferdelig tabbe... selv om den heldigvis ikke vil få ytterligere konsekvenser utover det pinlige i å holde et minutts stillhet for en spiller... som fremdeles er i live. Det skjedde forrige søndag, i en kamp mot Levski Sofia, som en del av Parva Liga, den bulgarske førsteligaen. Kampen endte 1-1.

Som Reuters rapporterte, startet kampen med at alle spillerne fra begge lag stilte seg opp på midten av banen og sørget over "dødsfallet" til den tidligere spilleren Petko Ganchev, som spilte mellom 2020 og 2022. De må imidlertid ha fått feil informasjon, for Ganchev var i live ... og klubben bekreftet informasjonen på sin Facebook-side under kampen.

I et innlegg skrev de at "Ledelsen i PFC Arda ønsker å uttrykke en stor unnskyldning til den tidligere Arda-spilleren Petko Ganchev og hans pårørende etter at klubben mottok feil informasjon om hans død".

"Vi ønsker Petko Ganchev mange flere år med god helse og å nyte suksessen til Arda", la de til. Ganchev spiller faktisk fortsatt for Dobrudzha Dobrich, en andredivisjonsklubb i Bulgaria.