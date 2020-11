Bulletstorm-skaperne er i gang med to hemmelige storspill

Du ser på Annonser

People Can Fly er kanskje mest kjent som utviklerne av Bulletstorm-serien, men det kommer nok til å endres når Outriders slippes til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One og Xbox Series tidlig neste år. Men dette er langt ifra det eneste spillet de jobber på, og de har nå annonsert at de har ytterligere to spill på gang. Ett av dem er et samarbeid med Take-Two som enda ikke har noe navn, som det har vært snakk om tidligere.

Det andre prosjektet utvikles sammen med Square Enix (som også er utgiver av Outriders), og også dette har ikke noe navn enda. Begge prosjektene beskrives som store, og med tanke på at People Can Fly kan dette med pene spill med masser av action, så regner vi med at det er noe sånt de har på gang nå også.

Vi kommer tilbake når vi vet mer, men det kan ta lang tid før det skjer.