Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Bully: Scholarship Edition

Bully Online mod stengt bare en måned etter utgivelsen

Hvis du ikke har sjekket det ut nå, er sjansen stor for at du aldri vil gjøre det.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Bully Online-prosjektet, en mod som tillot oss å spille hit Rockstar-spillet med venner, blir stengt for alltid. Modulen ble utgitt rundt midten av desember i fjor, og tillot spillere å streife rundt i verden med hverandre og delta i over 60 minispill.

Nå, ifølge Insider Gaming, har modets forfatter Swegta bekreftet at den blir lagt ned for godt. En kommende YouTube-video er satt til å forklare nøyaktig hvorfor modet blir lagt ned, men poenget er at det ikke vil være spillbart. Siden det også er en online mod, vil serveren gå offline, noe som betyr at selv om du lastet ned Bully Online på forhånd, vil du ikke få glede av det.

Mods nettsted er allerede offline, og det ser ut til at vi allerede kan si RIP Bully Online, vi kjente deg knapt. Når vi kjenner Rockstars holdning til mods for slike som GTA V, er det ikke vanskelig å se hvorfor Bully Online ville bli tatt ned, men inntil vi vet årsakene med sikkerhet, kan vi bare spekulere i hva som førte til slutten på Bully Online så tidlig.

Bully: Scholarship Edition

Relaterte tekster

10
Rykte: Bully 2 er under utvikling

Rykte: Bully 2 er under utvikling
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Rockstar nyter fortsatt enorm suksess med Grand Theft Auto V, og snart kommer det etterlengtede Red Dead Redemption 2. På toppen av dette ser det også ut til at de...

2
Bully slippes til mobil i dag

Bully slippes til mobil i dag
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Det er nå ti år siden Rockstars Bully ble sluppet til Playstation 2, og dette jubileet skal Grand Theft Auto-gjengen markere ved å slippe spillet til Android og iOS....



Loading next content