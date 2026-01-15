Bully Online mod stengt bare en måned etter utgivelsen

HQ

Bully Online-prosjektet, en mod som tillot oss å spille hit Rockstar-spillet med venner, blir stengt for alltid. Modulen ble utgitt rundt midten av desember i fjor, og tillot spillere å streife rundt i verden med hverandre og delta i over 60 minispill.

Nå, ifølge Insider Gaming, har modets forfatter Swegta bekreftet at den blir lagt ned for godt. En kommende YouTube-video er satt til å forklare nøyaktig hvorfor modet blir lagt ned, men poenget er at det ikke vil være spillbart. Siden det også er en online mod, vil serveren gå offline, noe som betyr at selv om du lastet ned Bully Online på forhånd, vil du ikke få glede av det.

Mods nettsted er allerede offline, og det ser ut til at vi allerede kan si RIP Bully Online, vi kjente deg knapt. Når vi kjenner Rockstars holdning til mods for slike som GTA V, er det ikke vanskelig å se hvorfor Bully Online ville bli tatt ned, men inntil vi vet årsakene med sikkerhet, kan vi bare spekulere i hva som førte til slutten på Bully Online så tidlig.