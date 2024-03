HQ

Det har ikke manglet på strategi- og bybyggingsspill i det siste, inkludert oppfølgere til spill med lang fartstid som The Settlers. De fleste av disse spillene handler om å høste og spare ressurser til nye bygninger, oppgraderinger og ofte hærer. Indiespillet Bulwark: Falconeer Chronicles går mot strømmen og satser på en mer uformell tilnærming. Soloutvikler Tomas Sala karakteriserer prosjektet sitt som en "open world sandbox builder with some grand strategy elements", noe som betyr at du i stedet for å bruke tid på å høste og forvalte ressurser kan fokusere på å bygge byer slik du vil. Og som jeg fant ut, med en flott visuell stil, solide mekanikker og et fengslende lydspor, betyr det timevis med bybygningsmoro.

Bulwark: Falconeer Chronicles tar deg med til Great Ursee, et sted der gjenlevende fraksjoner av en eldgammel sivilisasjon klamrer seg fast på små øyer spredt rundt et stort hav. Spillet er faktisk en oppfølger til Salas forrige spill, The Falconeer. The Falconeer var et flyspill med fokus på falker og ikke et byggespill, men det foregikk også i Great Ursee. De to spillene har en lignende kunststil, men bortsett fra det er de helt forskjellige fra et spillperspektiv.

Jeg har ikke spilt The Falconeer, så jeg gikk inn i Bulwark: FC uten annet enn en vag forventning om et uformelt byggespill. Fra starten av ber spillet deg om å gi avkall på ønsket om å forstå alt i spillet umiddelbart. I stedet inviterer speakeren Tomas Sala deg til å bare begynne å bygge og utforske underveis. Jeg må legge til at den første voiceoveren hørtes litt amatørmessig ut, men all annen stemmelyd i spillet er mye bedre. Uansett, jeg likte ideen om å bare begynne, så jeg tok imot opplæringshjelpen og begynte på mitt første spill.

Det er to kontrollmoduser i spillet. For det første kan du bygge nye strukturer eller koble sammen eksisterende strukturer med et system som holder deg låst inne i linjene som forbinder dem. Fra den første utposten din kan du velge å bygge broer til et sagbruk i nærheten eller bygge nye tårn. Når du får tilgang til de andre ressursene, nemlig arbeidere, stein og metall, kan du oppgradere tårnene dine til å bli høyere og støtte terrasser som automatisk blir befolket med små hus. Å bygge havner og leie inn handelsskip er viktig for å spre ressursene mellom bosetningene dine. Den andre kontrollmodusen gir deg bevegelsesfrihet ved hjelp av Surveyor. Dette er et flygende luftskip som kan bygge utposter, ressursutvinnere og havner, og som fungerer som din luftflåte for kamp og utforskning. Jeg spilte på PlayStation 5, og selv om det fungerer utmerket, føltes det til tider litt klønete å spille dette på en kontroller.

Jeg begynte å bygge ut den første utposten min på en liten øy i Ursee. Opplæringsstemmen hjalp meg med å få i gang en livlig havbystat ganske raskt. Jeg hadde tilgang til tre, stein, metall og arbeidere, uten å måtte bekymre meg for hvor mange ressurser jeg faktisk hadde tilgjengelig. Det eneste du må få orden på, er å bygge havner og knytte sammen øyene dine med handelsruter, noe som krever at du rekrutterer kapteiner. Teknisk sett trenger du riktignok ikke ressurser i spillet, men du kommer til å bruke mye tid på å fly rundt med Surveyor for å finne kapteiner som tilfeldig dukker opp med sine handelsskip, overlevende kolonier som skal absorberes og andre tilfeldige hendelser for å få byene dine til å vokse. Disse vises på verdenskartet, og er også angitt på det lille kompasset rundt Surveyor. På en måte er det fortsatt en form for ressurssøking, men på en mye mer utforskende måte.

Til tross for løftet om avslappet bybygging er jeg ofte veldig opptatt med å planlegge neste skritt og flytte rundt. Tiden flyr når du spiller Bulwark: Falconeer Chronicles. Det er mye å gjøre og reagere på. Av og til føles det litt kjedelig å gå til et nytt piratangrep, men spillet trekker deg hele tiden inn for å utvide bystaten din litt til, spesielt når du forstår noen av mekanismene litt bedre. Det er viktig å utvide tårnene med terrasser, og det hjelper også mye å ta inn flyktningbyer og andre tilfeldige strukturer ved å rive dem først og bygge dem opp igjen som utposter. Disse tilfeldige hendelsene forsvinner også etter en stund, og piratangrep kan skade handelen din, så jeg opplevde ofte at jeg måtte hoppe på Surveyor for å kjempe eller utforske. For den vanlige spillmodusen er det greit, for det finnes også en Free Build -modus, som er et ekte sandkassemiljø der du kan bygge fritt.

Fra et visuelt perspektiv ser Bulwark: FC veldig bra ut. Det er beroligende å se byen din vokse. Små hus dukker opp for hver utvidelse, og falleferdige trebroer forvandles til overraskende former av vakre stein- eller metallbuer etter hvert som du oppgraderer byen. Jeg liker også at det finnes ulike arkitektoniske stiler for fraksjonene i spillet. Fraksjonen Imperial har for eksempel en fin og ryddig klassisk stil, mens Pirates har mer kaotiske bygninger. Spillkartet er enormt, og til tross for tomme havområder er det mange fine detaljer som vær, dag- og nattsyklus og planeter som beveger seg i horisonten. Det er virkelig en levende sandkasseverden der andre fraksjoner også kjemper mot hverandre, uavhengig av hva spilleren gjør.

På Photo Mode brukte jeg mye tid på å zoome inn på byene mine og lure på hvordan folk ville bo i trehus på bunnen av en steinete øy, mens jeg så opp på de store citadellene jeg hadde bygget på toppen. Jeg gjorde det samme under kampene, og tok av og til en pause for å se på enhetene. Mens Freehouses -fraksjonen for det meste har små falkenheter, har Marcer -fraksjonen drager og piratene mange små zeppelinere. De passer alle veldig godt til spillet. Favorittenhetene mine så langt er slagskipene. Du kan rekruttere disse når de tilfeldig dukker opp i havnene dine. De har et søtt steampunk-utseende og skyter fargerike prosjektiler når de angriper pirater eller andre fiender.

Når det gjelder kampene i spillet, trodde jeg først at de var ganske tilfeldige og lite påvirket av spilleren. Det er for det meste bare å være til stede med Surveyor og supplere enheter når en kamp kommer i gang. Jeg la imidlertid merke til at jeg kunne unngå missiler med Surveyor senere. Hver kamp er et fargerikt skue av lasere og raketter, men det er vanskelig å vurdere hvem som vinner. Jeg antar at det eneste som teller, er å ha mer ildkraft enn fienden ved å ha flere enheter. Det er også grunnen til at det å gå til krig føles litt som et lotteri for meg så langt. For hvert slag jeg går inn i, aner jeg ikke om hæren min kommer til å vinne en enkel seier eller om jeg er i ferd med å miste hele luftflåten min. Innsatsen er også ganske høy, for når du mister enheter, er det svært vanskelig å få dem tilbake, siden du er avhengig av at de dukker opp tilfeldig.

Etter mange timer og flere økter inn i spillet er jeg ennå ikke sikker på alt som kan skje med de ulike fraksjonene i byene dine. Når du er i krig med en fraksjon, kan innbyggerne fra den fraksjonen gjøre opprør, men jeg har ikke opplevd dette ennå. I den økten jeg spilte lengst, var jeg nær ved å utslette Marcer -fraksjonen på et tidspunkt, men jeg tapte det siste slaget i deres siste by med et hårstrå, så jeg er heller ikke sikker på om man faktisk kan beseire en fraksjon fullstendig. Jeg vet i hvert fall at det er mye å gjøre på det store kartet i standardmodus. Perioder med fokus på handel og bybygging avløses senere av mer krigsorienterte spill.

Min erfaring er at Bulwark: Falconeer Chronicles holder deg underholdt på forskjellige måter hele tiden. Det er ikke noe stress med ressurser, men du vil være opptatt med å speide etter kapteiner, forsvare handelsruter og optimalisere ressursflyten i byene dine. Og hvis du egentlig bare liker å slappe av og bygge byer, har du alltid Free Build, som er så avslappet og avslappende som det kan bli. Det er et spill jeg virkelig har likt å spille så langt, og i mine øyne lever det opp til løftet om å være en avslappende sandkassebybygger. Det eneste jeg har å utsette på spillet, er at jeg sliter med kontrollene med en PlayStation 5-kontroller. Men bortsett fra det er dette definitivt verdt et forsøk hvis du liker bybyggingsspill, til den prisen du betaler ved lansering. Det lanseres i dag på PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Series S|X.