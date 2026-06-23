Bundesliga kunngjør en ny U21-liga, «Bundesliga Talent Series», som starter sesongen 2026/27

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Bundesliga har offisielt kunngjort opprettelsen av en ny U21-turnering med mål om å utvikle unge spillere: Bundesliga Talent Series. Denne vil bestå av 26 lag fra Bundesliga og Bundesliga 2, hvor alle spillerne er mellom 17 og 21 år gamle.

De deltakende klubbene fikk muligheten til å delta ved å trekke på sine eksisterende spillerstaller, og med opptil fire eldre spillere på banen per lag. Dette muliggjør ikke bare målrettet utvikling av unge talenter, men gir også spillere som kommer tilbake etter skade en plattform for å gjenvinne kampformen, opplyser Bundesliga.

Turneringen starter neste sesong, med to halvsesonger som spilles mellom september og desember 2026 og mellom februar og april 2027. De to beste lagene fra hver halvsesong kvalifiserer seg til finalene våren 2027. Hvert lag skal spille mellom 3 og 6 kamper per halvsesong: antall kamper er fleksibelt, i likhet med lagoppstillingen og kampoppsettet.

I utgangspunktet vil kampene spilles uten publikum for å holde den organisatoriske og økonomiske belastningen for deltakerne lav, men finalene våren neste år er planlagt å være åpne for publikum.

Dette er lagene som deltar i Bundesliga Talent Series:

Fra Bundesliga:



FC Union Berlin



SV Werder Bremen



Borussia Dortmund



SV Elversberg



Eintracht Frankfurt



Hamburger SV



RB Leipzig



Borussia Mönchengladbach



FC Bayern München



SC Paderborn 07



FC Schalke 04



Fra Bundesliga 2:



Hertha BSC



DSC Arminia Bielefeld



VfL Bochum 1848



Eintracht Braunschweig



FC Energie Cottbus



SV Darmstadt 98



SG Dynamo Dresden



SpVgg Greuther Fürth



Hannover 96



1. FC Heidenheim 1846



Holstein Kiel



1. FC Magdeburg



1. FC Nürnberg



FC St. Pauli



VfL Wolfsburg

