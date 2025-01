Bungie avslører Destiny 2s neste kapittel og Star Wars-samarbeid

HQ

Destiny 2 har stått overfor noen forskjellige problemer med å beholde spillere etter lanseringen av The Final Shape -utvidelsen, med den enorme DLC-en som tilsynelatende fungerte som en måte for mange langvarige spillere å hoppe av og avslutte sin reise i den langvarige sci-fi-looter-shooteren. Men den utvidelsen var faktisk ikke slutten på Light and Darkness Saga, snarere har Bungie kontinuerlig oppdatert og lagt til flere narrative kapitler i form av Episodes, hvorav to nå er fullført, med den tredje og siste og en som kommer veldig snart.

Det tredje er kjent som Heresy, og i den siste Developer Livestream som Bungie nylig var vert for, blir vi vist at dette vil ta oss tilbake til Dreadnaught for å møte en annen Hive gud, denne gangen med det endelig inkludert et oppgjør med Xivu Arath.

Dette neste kapittelet vil inneholde en ny modus kalt The Nether, der et team av Guardians må utforske og bekjempe horder av stadig mer krevende Hive for å tjene kraftig plyndring, og det vil innlemme områdepatruljer, bobler av tøffe fiender og heroiske sjefskamper.

Men på toppen av de ganske forventede og kjente nye innholdstilleggene som kommer i Destiny 2s Heresy Episode, er kanskje den mest overraskende avsløringen at spillet snart vil krysse over med Star Wars. Et nytt samarbeid har blitt avslørt som inkluderer tre nye kosmetiske sett med tema etter Galactic Empire soldatklasser. Titans vil kunne få Stormtrooper-inspirerte ornamenter, Warlocks kan sporte Imperial Guard rustning, og Hunters kan rocke rustning som ser ut til å ligne enten en Death Trooper eller en Shadow Trooper. Samarbeidet kommer også med andre godbiter, som et Death Star-inspirert Ghost -skall.

Både Star Wars crossover og Heresy -kapitlet lanseres 4. februar.