Bungie bekrefter nedbemanninger siden Destiny 2 "ikke har innfridd forventningene de siste årene"

HQ

Da Bungie kunngjorde at de hadde tenkt å legge ned Destiny 2 og avslutte planene om å fortsette å støtte spillet, var et av de første spørsmålene hva dette ville bety for utviklerne ansatt i studioet. Når Destiny 2 ikke lenger krever at ansatte skal lage nytt innhold og vedlikeholde spillet, vil da disse nye "reserve"-ansatte bli flyttet over til «Marathon», eller vil de bli sagt opp fra studioet, med tanke på at det ikke ser ut til å ha noen andre titler i meningsfull produksjon? Vi har nå fått bekreftet at det er det siste.

Det har vært rapporter om at Bungie skulle rammes av omfattende nedbemanninger etter at Destiny 2 nådde sin slutt, og at dette kunne berøre rundt 50 % av utviklerne på prosjektet. Vi kjenner ikke det eksakte antallet ansatte som blir berørt av disse bekreftede nedbemanningene, men Bungie har gitt ut en uttalelse som forklarer følgende.

"Det er med stor sorg vi kunngjør en nedbemanning i forbindelse med omorganiseringen av Bungie.

Som ledere i Bungie, både tidligere og nåværende, erkjenner vi at Destiny 2 ikke har innfridd forventningene de siste årene. Etter vår siste innholdsoppdatering til Destiny 2, og med våre fremtidige prosjekter fortsatt i en tidlig utviklingsfase, kunne vi dessverre ikke fortsette å drive virksomheten med samme størrelse som tidligere.

Vi vet at denne beslutningen har stor innvirkning på de berørte, deres familier, venner og kolleger. Selv om disse endringene er nødvendige for å sikre studioet den beste posisjonen nå og i fremtiden, gjør det ikke denne situasjonen mindre vanskelig eller reduserer virkningen den har på de berørte."

Uttalelsen fortsetter med å berøre hva som er neste steg for Bungie, og hvordan "vi vil dele mer om denne fremtiden med dere alle, men i dag er ikke den dagen."