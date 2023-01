Bungie deler en dypere titt på Neptuns by (Destiny 2: Lightfall)

HQ

Det nærmer seg lanseringen av den neste store utvidelsen for Destiny 2. Lightfall er satt til å ankomme februar 28, 2023, og i forkant av den datoen har Bungie nå delt en helt ny trailer for tillegget etter lanseringen, som hovedsakelig dreier seg om den nye byen der utvidelsen vil være basert: Neomuna.

Denne byen ser virkelig ut til å være et cyberpunk-paradis, og det er også en ganske betydelig endring i de vanlige miljøene vi får i Destiny 2 siden dette først og fremst er urbant, i motsetning til sumpene til The Witch Queen, de isete ødemarkene i Beyond Light, det støvete månelandet Shadowkeep og de to tilleggene til The Tangled Shore og The Dreaming City i Forsaken.

Vi blir også introdusert for noen av de nye karakterene, selv om deres eksakte engasjement i fortellingen forblir uklart, samtidig som de legger merke til den overveldende tilstedeværelsen av Calus, som igjen ønsker å være en stor skurk for Guardians å møte under hendelsene i Lightfall.

Få med deg historietraileren nedenfor, og se frem til å spille Destiny 2: Lightfall på PC, PlayStation og Xbox om rundt seks uker.