Bungie endrer tidsplanene for Marathons Cryo Archive og Ranked

Da Bungie delte planene for Marathons rangerte modus og deretter samtidig fulgte opp med å dele tidsplanen for Cryo Archive-modusen, la fansen veldig raskt merke til et iøynefallende problem. De to store sluttspillaktivitetene kolliderte massivt ved å bare være tilgjengelige i helgene.

Hvis du ikke hadde tid til å spille i helgene eller hadde mer begrenset tid til rådighet, ville du enten ikke kunne prøve noen av modusene eller måtte velge den ene fremfor den andre, og tydeligvis ser Bungie nå feilen i dette resonnementet, ettersom en endring trer i kraft så snart denne kommende helgen.

Fra og med denne ukens aktiviteter kan vi forvente at Cryo Archive beholder sin helgespor mens Ranked blir mer av en ukedagaktivitet. Den nye tidsplanen fremover vil se Cryo Archive åpne på torsdager klokken 17:00 GMT / 18:00 CET (18:00 BST / 19:00 CEST fra neste uke) og deretter løpe til samme tid på søndag. Deretter følger Ranked, som åpner nøyaktig når Cryo Archive stenger, og som forblir aktiv til torsdag på samme tid. Så neste Cryo Archive og Ranked vil være tilgjengelig mellom disse tidene/datoene:



Cryo Archive - torsdag 26. mars kl. 18 til søndag 29. mars kl. 19



Ranked - søndag 29. mars kl. 19 til torsdag 2. april kl. 19



I henhold til dette resonnementet forklarer Bungie: "Vi har hørt tilbakemeldingene dine om at det å ha Ranked og Cryo Archive overlapping kan gjøre det vanskelig å bestemme hvor du skal bruke tiden din og hardt opptjent plyndring. Basert på det oppdaterer vi tidsplanene deres slik at hver av dem har et tydelig, fokusert vindu."

Utvikleren fortsetter med å legge til: "Vi vet at ingen tidsplan er perfekt, men vi er her for å lytte og lære! Etter hvert som vi ser hvordan dette lander, vil vi fortsette å ha tilbakemeldingene dine i tankene når vi gjør eventuelle fremtidige justeringer."

Tror du dette er en verdifull endring til det bedre for Marathon?