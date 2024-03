Bungie forbereder seg på The Final Shape med innholdsoppdateringen Destiny 2: Into the Light

HQ

Da Bungie bestemte seg for å utsette Destiny 2: The Final Shape fra februar til juni var det mange som antok at vi hadde en lang og utdragen siste sesong i vente, i likhet med det som skjedde i forkant av Destiny 2: The Witch Queen i 2022. Men siden Bungie tilsynelatende visste i god tid at The Final Shape ikke ville bli klart til den opprinnelige lanseringsdatoen, lovet utvikleren at den ekstra ventetiden til en viss grad skulle fylles med nytt innhold, noe vi nå begynner å få vite mer om.

Bungie beskriver dette under navnet Destiny 2: Into the Light som "nytt spillinnhold, tilgjengelig for alle spillere, i løpet av april og mai som forberedelse til lanseringen av The Final Shape i juni."

Vi har ennå ikke fått vite nøyaktig hva dette vil innebære, men vi vil snart få vite mer, for Bungie vil i løpet av de neste ukene arrangere flere livestreamer for å vise frem Into the Light. Den første finner sted 19. mars, den andre 26. mars og den tredje 2. april. Alle vil finne sted klokken 19 og kl. 20 når sommertiden starter.