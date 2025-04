Bungie forklarer hvorfor Marathon ikke er et gratis spill Spilldirektør Joe Ziegler: "Vi håper at det vi viser er spennende nok til at noen kommer til å ta spranget med oss".

HQ Sony og Bungies neste store satsing, det mye omtalte ekstraksjonsskytespillet Marathon, vil ikke være gratis å spille. Dette ble kunngjort på forrige helgs gameplay-showcase, der en håndfull journalister også fikk sjansen til å teste spillet i et antall timer. Marathon, som er løst basert på kultspillet med samme navn fra begynnelsen av 90-tallet, håper å tiltrekke seg brukere gjennom sitt helt unike gameplay. Dette til tross for en prislapp som ifølge ryktene vil ligge på rundt 40 dollar. Så hvorfor valgte de egentlig ikke å gjøre spillet gratis å spille, spesielt med tanke på konkurransen i segmentet? Dette er noe Bungie selv nå har forsøkt å forklare. I et intervju med Skill Up hadde spillets regissør, Joe Ziegler, følgende å si : "Vi håper at det vi viser er spennende nok til at noen kommer til å ta spranget med oss, men vi er også forpliktet til å levere på sesonger etter dette som kontinuerlig vil tilby å utvikle spillet uten en økning i prisen på boksen." Ziegler fortsatte med å forklare hvordan Bungie har tenkt å gjøre spillet virkelig stort. "Det vi håper alle forstår om spillet, er at vi er fokusert på å forplikte oss til å gjøre dette til et spill som er virkelig fantastisk, og vi tror at utgangspunktet er veldig sterkt på det nåværende tidspunktet. Alle har sin egen definisjon av hva som er riktig pris." Om spillets størrelse er motivasjon nok til å kjøpe, gjenstår å se. Marathon slippes i høst til PlayStation 5, Xbox Series X/S og Steam, og så får vi se hvor godt det selger da, eller om Sony får en ny Concord å kjempe med. Synes du Marathon bør være gratis å spille?