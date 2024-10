Bungie gir oss vår lengste informasjonsdump på Marathon hittil

HQ

Etter Concord-debaclet har Sony forståelig nok vært stille om kommende live-tjenesteprosjekter. En slik tittel som folk er interessert i er Marathon, som kommer fra Bungie. Siden avsløringen har det mildt sagt vært lite detaljer på Marathon, men en nesten 10 minutter lang utviklervideo forsøker å svare på noen spørsmål.

Videoen presenteres av spillregissør Joe Ziegler, som forteller oss rett utenfor flaggermusen at vi ikke får noe spill her. Litt frustrerende, men i det minste lærer vi noen flere detaljer, selv om de er ganske sparsomme.

Mye av videoen blir brukt på å forklare hva Marathon og en ekstraksjonsskytespill er, men Ziegler snakker også om hvordan Marathon er en historisk IP for studioet, noe som vil bli modernisert for den nåværende spilltiden. Han nevner også at spilltestene har gått bra, med både positive og negative tilbakemeldinger. Akkurat nå er noen ting i spillet, som miljøer, nesten ferdige, mens elementer som fiendemodeller vil ta mye mer tid. Sjekk ut alle detaljene nedenfor: