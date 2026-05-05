Bungie har allerede kartlagt Marathons historie "i løpet av de neste årene"

HQ

Med tanke på hvordan Destiny 2s historie og fortelling til slutt ble servert til fansen, er det lite overraskende at Marathon vil følge i en lignende drakt. Spørsmålet er hvor mye fortelling Bungie allerede har kartlagt for spillet, men å dømme etter nylige uttalelser, er det en enorm mengde historie som venter på å bli utdelt til fansen.

I et intervju med GamesRadar nevnte Marathons kreative direktør, Julia Nardin, at de "neste årene" av spillet allerede er planlagt, selv om ting kan endres hvis Bungie har en endring i hjertet eller retningen.

"Vi vet hvor vi vil ta historien de neste årene, men jeg vil ikke si at den er helt "låst" fordi det er viktig for oss at spillerne våre kan være med på å forme den", sa han, og la til at det å la spillerne komme med innspill til fortellingen er "en del av magien ved å spille et live service-spill".

Med Marathon ser det også ut til at Bungie ønsker å takle FOMO-dilemmaet (fear-of-missing-out), ved å levere et spill som "spillerne kan hoppe inn i når som helst" der de vil kunne avdekke hemmelighetene i verdens fortid samtidig som de kan nyte nåtiden. Nardin legger til: "Vi ønsker at hver sesong skal være et nytt inngangspunkt, og at nye spillere skal kunne forstå hva som skjer, uansett hvor lenge vi alle har vært med."

Så fans av ekstraksjonsskytespillet kan helt klart se frem til en veldig lys fremtid. Hvis bare Destiny-spillere kunne si det samme ...